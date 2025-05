La strage di Vito Cosco. Ventidue anni dopo la violenza continua

Storia nella storia. Il regolamento di conti, che potrebbe essere legato al controllo della “piazza“ di spaccio, nel cuore della cosiddetta “zona rossa“ di Rozzano, nel quartiere Aler, è a circa duecento metri in linea d’aria da uno degli episodi di cronaca nera più gravi della città: la strage compiuta da Vito Cosco.

Era il 2003. Da allora sono passati 22 anni e cinque sindaci – Maria Rosa Malinverno, Massimo D’Avolio, Barbara Agogliati (tutti di centrosinistra), poi Gianni Ferretti De Luca e ora suo figlio Mattia.

Dopo la strage (e le promesse dei politici locali e nazionali: "Mai più"), Rozzano fu dotata di una tenenza dei carabinieri: fino ad allora c’era solo una caserma.

Dopo l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, accoltellato a morte per strada, di notte, per un paio di cuffiette da 10 euro, ulteriore giro di vite: è arrivato anche il Decreto Caivano bis e la dichiarazione della “zona rossa“ per il quartiere Aler.

Eppure, ad oggi, nulla sembra cambiato: a Rozzano si continua a sparare, si continua a spacciare. Vito Cosco, che il 22 agosto 2003 uccise nei pressi del muretto tra via Garofani e via Biancospini due ex amici – Alessio Malmassari, 29 anni, e Raffaele De Finis, 23 – colpì anche la piccola Sebastiana, di tre anni, che si trovava fra le braccia della madre, Loredana Pappacoda, e il pensionato sessantenne Attilio Bertolotti.

Cosco per quella strage fu condannato a vent’anni di carcere, ma ha scontato la pena in 18, in parte lavorando all’esterno. È libero da quattro anni. E Rozzano continua a pagare il prezzo di quella ferita mai rimarginata.

"Questo gravissimo episodio, avvenuto in pieno giorno è purtroppo solo l’ultimo di una lunga serie e conferma ciò che sosteniamo da tempo: la cosiddetta “zona rossa“ voluta dal prefetto di Milano, non serve a nulla e non rappresenta un vero deterrente per la criminalità", accusa Leo Missi, candidato sindaco del PD appena sconfitto alle elezioni e futuro capogruppo dell’opposizione in Consiglio comunale. "Ora si parla di installare 400 telecamere dotate di intelligenza artificiale – continua –. Ma servirebbe un minimo di lungimiranza politica per capire che la videosorveglianza, da sola, non basta. Spostare un problema o osservare in diretta un crimine non significa evitarlo né prevenirlo. Servono soluzioni strutturali: nuovi agenti, un presidio stabile e radicato delle forze dell’ordine sul territorio. Ma soprattutto serve un percorso serio di ripristino della legalità, che passi dalla riqualificazione urbana, dalla presenza attiva delle istituzioni, dalla lotta al degrado e dal sostegno a chi ogni giorno lavora per offrire alternative reali alla criminalità. Spero che il nuovo sindaco abbia la lucidità politica necessaria per ammettere che le soluzioni adottate finora hanno fallito, e per porvi rimedio". Ma.Sag.