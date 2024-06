Sciopero Trenord in vista: quando sarà, fasce di garanzia e bus sostitutivi

Milano, 11 giugno 2024 – Fine settimana di possibili disagi per chi intende viaggiare in treno lungo le linee lombarde. Dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17, infatti, è in programma uno sciopero dei trasporti proclamato dai sindacati Uiltrasporti e Orsa.

Secondo quanto riportato da Trenord sul sito, sono possibili ripercussioni sui servizi regionale, suburbano, aeroportuale e sulla lunga percorrenza di Trenord.

Malpensa Express alla stazione di Saronno

Fasce di garanzia e bus sostitutivi

Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Nelle stazioni saranno diffusi annunci sonori con le informazioni riguardanti l’agitazione. News anche sui monitor.