Orario estivo Trenord: quali corse sono state aggiunte. E spuntano due nuovi capolinea

Milano, 11 giugno 2024 – Scatta l’orario estivo di Trenord: modifiche al servizio per le linee che interessano la Città Metropolitana di Milano. In particolare sono stati “inaugurati” due nuovi capolinea per le linee suburbane: la S12 Melegnano-Milano Bovisa aumenta le corse e prolunga il percorso fino alla stazione di Cormano-Cusano Milanino, mentre la S13 Pavia-Milano Bovisa raggiunge Garbagnate Milanese.

I potenziamenti di S12 ed S13 sono stati resi possibili dall’attivazione del terzo binario fra Milano Affori e Cormano. Si estende anche l’orario notturno delle linee S3 Milano Cadorna-Saronno e S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate, che con il “cambio orario” hanno dato il benvenuto anche ad altri nuovi treni.

La stazione Cormano-Cusano

Queste le principali novità sulle linee Suburbane:

S12 Melegnano-Milano Passante-Cormano Cusano Milanino

Con il nuovo orario, i passeggeri della linea S12 da Cormano-Cusano Milanino, Bruzzano Parco Nord e Affori FN hanno a disposizione 22 collegamenti diretti in più con Milano.

Il servizio sulla linea prevede dal lunedì al venerdì 20 corse giornaliere – 10 per direzione – fra Melegnano e Cormano-Cusano Milanino, e due corse – una per direzione – Cormano Cusano Milanino-Milano Rogoredo.

S13 Pavia-Milano Passante-Garbagnate

La linea S13 prolunga il percorso a Garbagnate Milanese: dal lunedì al venerdì, 48 corse giornaliere fascia oraria tra le 7.30 e le 19.30 sono prolungate fino a questa stazione con fermate intermedie Quarto Oggiaro, Novate Milanese, Bollate Centro, Bollate Nord, Garbagnate Groane.

Grazie al potenziamento, la stazione di Garbagnate Milanese viene ora raggiunta da oltre 180 corse al giorno.

S3 Milano Cadorna-Saronno

Il servizio notturno sulla linea è esteso fino alla 1 di notte. Sono state aggiunte quattro corse serali, che circolano tutti i giorni: Milano Cadorna 00.02-Saronno 00.37, Milano Cadorna 00.32-Saronno 1.07, Saronno 23.53-Milano Cadorna 00.28 e Saronno 00.23-Milano Cadorna 00.58 Sul collegamento sono aumentate le corse effettuate dai nuovi treni Caravaggio: erano due al giorno, ora sono 26.

S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate

Il servizio notturno sulla linea è esteso con l’aggiunta di due corse, che circolano tutti i giorni: Milano Cadorna 00.23-Camnago Lentate 1.05 e Camnago Lentate 23.25-Milano Cadorna 00.07 Sulla linea iniziano a circolare i nuovi Caravaggio, che effettuano 16 corse al giorno. Il motore di ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornato con tutte le novità.