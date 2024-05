L’estate dei vacanzieri con i treni bloccati dai lavori lungo i binari

Per turisti e villeggianti che quest’estate sceglieranno la Lombardia il treno dei desideri all’incontrario va. Anzi, non va proprio. A causa di lavori in corso, la circolazione ferroviaria verrà sospesa per diversi mesi lungo molte linee, alcune importanti per luogo, numero di passeggeri e frequenza delle corse come la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, la Besanina Lecco-Milano via Molteno e la Como-Lecco. "Per il potenziamento della rete ferroviaria in Lombardia, alcune linee durante l’estate risulteranno interrotte al traffico ferroviario – spiegano da RfI – I lavori serviranno a innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità oltre che per il potenziamento prestazionale e potranno essere condotti solo interrompendo la circolazione. Stop dal 10 giugno all’8 settembre fra Colico e Tirano – annunciano da Trenord – I collegamenti saranno garantiti da bus sostitutivi, alcuni diretti tra Colico e Sondrio; altri collegheranno Colico e Tirano, con la sola fermata intermedia di Tresenda; altri effettueranno tutte le fermate previste dal treno. Fra Milano e Colico circoleranno i treni". Dove i treni circoleranno, potrebbero essere previste modifiche agli orari.

D.D.S.