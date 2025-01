Quanto costa sciare in Lombardia? Le stazioni sciistiche dalla più economica alla più cara

Sciare, si sa, non è un'attività propriamente economica. Ma l'offerta delle stazioni sciistiche presenti in Lombardia è così ampia e variegata che c'è una meta per tutte le tasche, o quasi. Il sito Preply ha recentemente stilato una classifica delle stazioni più cercate su Google, in Italia, e le ha ordinate anche in base al prezzo dello skipass. Per quanto riguarda le mete più amate, ai primi tre posti ci sono tre località extra regione: Madonna di Campiglio, Roccaraso e Andalo. Ma se si guarda la classifica stilata a partire dai prezzi del pass giornaliero, allora tutto cambia.

Ecco allora le stazioni sciistiche più amate della Lombardia, in ordine crescente di prezzo dello skipass.