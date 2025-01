Neve a Madesimo, accumuli fino a due metri sulle piste in quota. Spazzaneve in azione, chiuso l’ultimo tratto della Ss36

Madesimo (Sondrio) – Le previsioni del tempo erano state chiare: nevicate abbondati sulle Alpi Lombarde, con previsione di accumulo al suono fino a due metri in Valle Spluga. E in effetti, dopo la pioggia della notte, nella mattinata di oggi martedì 28 gennaio ha ricominciato a nevicare a Madesimo, in provincia di Sondrio. Sono in azione senza sosta i mezzi spazzaneve e le turbine a Madesimo, in provincia di Sondrio, dove è in corso un'intensa nevicata.

Per ragioni di sicurezza è stato interdetto anche durante il giorno il transito lungo l’ultimo tratto della Strada Statale 36 che sale verso Montespluga. Il passo dello Spluga che porta in Svizzera è chiuso durante l’inverno, ma in occasione di abbondante nevicate o maltempo anche gli ultimi chilometri vengono interdetti.

Contenti i residenti e i turisti. “E’ buona, è pane questo”, dice un residente del paese. “Si sciava, la neve è morbida, però il tempo non è il massimo - commenta invece una turista - Però è bello, perché in città non nevica più, almeno in montagna”.