Dove sciare in Lombardia, le 9 località migliori per un weekend sulla neve

Vista mozzafiato sulle Alpi e gli Appennini, piste perfette per principianti ed esperti, impianti moderni e ben collegati, attività notturna. La Lombardia offre davvero un pacchetto completo agli amanti di sci, soprattutto ora che le previsioni meteo hanno iniziato ipotizzato l’arrivo dei primi fiocchi di neve. Ci sono decine di piste spesso raggiungibili in poche ore da Milano e dagli altri capoluoghi di provincia: c’è solo l’imbarazzo della scelta per un weekend sulla neve. Dalle piste lunghe e impegnative di Bormio e Santa Caterina Valfurva, alle destinazioni per famiglie come Aprica e Chiesa in Valmalenco, fino al fascino senza tempo di Livigno. Ecco le 9 migliori località per sciare in Lombardia e le date di apertura di tutti gli impianti per il 2024.