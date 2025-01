Bormio e Livigno nella top 10 delle destinazioni

Ci sono anche Livigno e Bormio nella top ten delle destinazioni sciistiche più popolari, rispettivamente al 5° e al 7° posto, mentre nelle prime venti si trova anche, terzultima, Madesimo. Lo rivela la classifica della piattaforma Preply che ha stilato anche una graduatoria relativa al costo degli skipass, offrendo così una guida utile per tutti gli amanti della neve. In quest’ultima, tra le località della provincia la più economica risulta essere Bormio, al quarto posto con 53 euro da sborsare per una giornata di salite e discese sulle piste, seguita al 7° posto da Madesimo, dove di euro ne bisogna invece spendere 55. Ma se Livigno e Bormio sono vicine per popolarità, altrettanto non si può affermare sul fronte skipass. Il Piccolo Tibet infatti con la sua tessera giornaliera a 65 euro scivola al 12° posto di una classifica aperta dagli "economici" 43 euro soltanto della lombarda, in provincia di Lecco, Piani di Bobbio e chiusa dalla carissima La Thuile con il suo skipass alla non certo modica somma di 85 euro. Tornando alle località sciistiche più ricercate, lo studio rivela che Madonna di Campiglio è la destinazione più popolare, seguita da Roccaraso e Andalo. La prima e la terza posizione rafforzano il primato del Trentino, che domina la classifica con ben nove località sciistiche su venti, mentre Roccaraso si distingue come la principale meta sciistica del Centro Italia. Anche la Lombardia presenta un interessante numero di destinazioni sciistiche popolari, ben 6, mentre tre sono quelle della Valle d’Aosta. Quanto alle stazioni sciistiche più economiche - benché sia manifesto che lo sci sia sempre più uno sport costoso - incuriosisce che dietro i Piani di Bobbio ci sia Bardonecchia, in Piemonte. Una giornata di sci lì costa 48 euro, ovvero 5 e 17 euro meno rispetto agli skipass di Bormio e Livigno che i Giochi invernali a cinque cerchi, invece, li devono ancora ospitare.