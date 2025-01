Biglietti per le Olimpiadi 2026. Agevolazioni per i residenti

ALTA VALLEChe ai Giochi olimpici invernali manchi ormai davvero sempre meno lo dimostra anche l’avvio delle vendite dei biglietti per assistere alle gare, ma se per ora le cifre dei pacchetti hospitality che, con o senza pernottamento, non sono certo alla portata dei più (migliaia di euro per avere l’accesso a una lounge prima e durante la competizione, con un menù a buffet - bevande incluse - preparato da alcuni chef presenti in loco), ci sono buone notizie per chi vive o ha seconde case in Alta Valle. I residenti dei Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, oltre ai possessori di seconda casa nel Comune di Bormio, dalle 10 del 6 febbraio potranno infatti acquistare in anteprima i biglietti per assistere agli eventi di Milano Cortina 2026 ospitati nel comprensorio. Gli eventi disponibili per l’acquisto includono le due discipline che si terranno nel territorio di Bormio, ovvero per lo sci alpino maschile la discesa libera di sabato 7 febbraio, la combinata alpina del 9, il Super G dell’11, il Gigante del 14 e lo slalom speciale del 16 febbraio 2026. La date delle gare di sci alpinismo sono invece quelle di giovedì 19 febbraio (sprint maschile e femminile) e sabato 21 febbraio 2026 (staffetta mista). Da quest’oggi, 23 gennaio, al 5 febbraio 2025, i residenti (over 16 anni) e i possessori di seconda casa potranno ritirare il proprio codice personale d’accesso presso l’Ufficio turistico di Bormio. Il codice verrà fornito insieme al link per l’acquisto e a una Guida Utente.

Il codice consente l’acquisto di 2 biglietti per ogni sessione di gara ospitata a Bormio, con un massimo di 25 biglietti complessivi per residente. I biglietti saranno disponibili fino al 9 febbraio, ma si consiglia di non attendere molto.

S.B.