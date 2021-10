Piccolissimi pezzi del motore e anche piccoli pezzi di ciò che rimane dei cadaveri è quanto trovato oggi dai Vigili del fuoco, dopo lo scavo effettuato sul punto d'impatto dell'aereo precipitato domenica scorsa su una palazzina in ristrutturazione nella periferia di Milano, al confine con San Donato Milanese. I tecnici hanno lavorato tutta la mattina con un escavatore, nell'area di pochi metri quadrati immediatamente adiacente al palazzo sventrato, dove si vedeva il cratere provocato dall'aereo caduto in picchiata a 300 km orari.

La Procura di Milano intanto ha nominato come consulente il professore Marco Borri, direttore del dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano, per le indagini sull'aereo Pilatus Pc-12, precipitato domenica su un parcheggio multipiano alla periferia di Milano con 8 persone a bordo. Gli inquirenti hanno decrepitato con un software un lightweight recorder, che è assimilabile alla scatola nera. Nel frattempo, i vigili del fuoco con una ruspa hanno effettuato un controllo della zona dove è avvenuto l'impatto per analizzare il 'cratere' e visionarne la sua intera conformazione.

La tragedia di San Donato: tutto quello che c'è da sapere