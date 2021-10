Otto vittime. Otto persone sono morte a causa dello schianto dell'aerotaxi a San Donato Milanese. Il velivolo, un Pilatus Pc-12, era partito dall'aeroporto di Linate e avrebbe dovuto raggiungere la Sardegna. Si trattava di un aerotaxi, quindi di un servizio come quello dei normali taxi di terra, e alla guida c'era il comandante Dan Petrescu, 68 anni. Comandante dell'aereo, ma non solo. Dan Petrescu era considerato uno degli uomini più ricchi della Romania. L'aerotaxi, infatti, era di sua proprietà. Petrescu aveva 68 anni, doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo Paese. Tra le vittime risulta anche suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu, indicato inizialmente alla guida dell'aereo. Dan Stefan Petrescu era nato a Monaco di Baviera e anch'egli aveva doppia cittadinanza. Sull'aereo c'era anche la moglie del pilota, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese. Con loro altre cinque persone.

Il volo, secondo alcune indiscrezioni, era arrivato da Bucarest a Milano il 30 settembre ed era partito questa mattina per Olbia dove la famiglia Petrescu possiede una villa. Dan Petrescu, il pilota si stava dirigendo verso la sua villa a Olbia. Secondo la stampa romena il figlio trentenne di Petrescu, che viveva in Canada dove è ricercatore, era arrivato in Italia con una coppia che ieri aveva battezzato un bambino. La madre di Dan Petrescu, che ha 98 anni, era già a Olbia dove aspettava il figlio e gli altri ospiti. L'aereo era stato acquistato nel 2015 da Petrescu insieme a Vova Cohn, ex azionista della squadra di calcio Dinamo Bucarest.

Sull'incidente aereo è stata aperta un'inchiesta che cercherà di far luce su quello che è accaduto e su cosa abbia portato il comandante dell'aerotaxi ad operare una virata per tornare verso Linate.