Colomba o pastiera? Qual è il dolce pasquale preferito dai vip

Colomba o pastiera? La scelta non è semplice per i golosi anche se la tradizione nazionale fa volare la milanesissima colomba come dolce da tavola pasquale per eccellenza, un po' l'equivalente primaverile del panettone. Ed è proprio come versione pasquale del più famoso panetùn che negli anni Trenta del '900 Motta lanciò il nuovo lievitato. E se la colomba oggi è considerata un “must” accanto all’uovo di cioccolata, come emerge dagli scaffali stracolmi dei supermercati, è altrettanto vero che la pastiera, dolce napoletano tipico del periodo pasquale, ha da tempo superato i confini partenopei e pure quelli temporali legati alla festa cristiana.

Marisa Laurito sceglie la pastiera: “La preparo io”

Insomma, sdoganato il legame con la ricorrenza tout court e superati i confini locali, la pastiera trova sempre più fan, soprattutto tra i vip. E così Marisa Laurito confessa di preferire la pastiera, che prepara personalmente anche per mantenere intatto il legame con le sue radici: “La preparo io, nessuna rivisitazione”. Ma sulla sua tavola trova anche la colomba. "Ci sono tutti e due i dolci, non mi faccio mancare niente", afferma l'attrice, che ricorda come la pizza pasqualina sia tipica della sua infanzia.

Massimo Boldi indeciso: “Per me sono pari”

Colomba sì, ma con una fetta di pastiera: per Massimo Boldi il derby tra i due dolci pasquali finisce in pareggio. L’attore ha un debole per la colomba pasquale, dolce tipico della sua città natale, ma non nasconde che la pastiera occupa un posto speciale nel suo cuore perché rappresenta un dolce ricordo della moglie Maria Teresa Selo scomparsa nel 2004. Lei, napoletana di origine, amava preparare la pastiera.

Valeria Marini e Luxuria: “La colomba simbolo di pace”

Non ha dubbi Valeria Marini che da Sharm el Sheik risponde: "Sicuramente la colomba, che ci ricorda di volare in alto, ma la cosa importante a Pasqua è pregare. Infatti – aggiunge – sto cercando una chiesa dove poter seguire la messa, altrimenti la vedrò in televisione". Vladimir Luxuria sceglie di celebrare la Pasqua con un simbolo di pace: la colomba. Nonostante il suo amore per la pastiera napoletana, la conduttrice quest'anno ha deciso di dare priorità a un messaggio più profondo. "La pastiera mi piace moltissimo, quando sono a Napoli, anche al di fuori del periodo pasquale, la mangio volentieri perché ci sono dei posti dove la trovi sempre. Scelgo la colomba, non solo perché è buona e glassata ma, perché soprattutto in questo periodo di guerre, la vedo un po' come simbolo di pace. E la pace – conclude – è sempre dolce mentre la guerra amara".

Barbara Palombelli: “Scelgo le uova di cioccolato”

Deviano dai classici dolci pasquali, chi per preferenza di palato e chi per una battuta, Barbara Palombelli invece a boccia senza riserve sia colomba che pastiera. "A Natale siamo tutti riuniti a tavola. Da me, parenti e amici. A Pasqua per fortuna si va in trattoria confidando nel tempo e ognuno sceglie il suo dolce – scherza la nota conduttrice televisiva –. Per me Pasqua sono le uova di cioccolato e la faccia dei nipotini quando trovano la sorpresa… la caccia alle uova è il momento più bello".

Gabriele Cirilli: “Mangeremo i panettoni avanzati”

A concludere con una battuta il derby dei dolci pasquali è Gabriele Cirilli, che tra pastiera e colomba… sceglie il panettone. "A Natale – racconta il comico – un report ha rivelato che c'è stata una crisi negli acquisti dei panettoni, ma gli italiani hanno speso pochissimo per questo tipico dolce e tantissimo per i telefoni. Si sono svenati per avere l'ultimo modello di smartphone, quello all'ultima moda ma hanno speso poco per i panettoni. Quindi quelli rimasti li mangeremo a Pasqua".