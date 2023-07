Violento nubifragio a Monza, anche il sindaco alla centrale operativa della polizia locale

Monza, 21 luglio 2023 – Anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto presente alla centrale operativa della Polizia Locale in via Marsala che sta gestendo le segnalazioni e coordinando gli interventi dopo il violento nubifragio che si è abbattuto venerdì sera intorno alle 20.30 in città, allagando strade di pioggia mista a grandine, mentre i forte vento ha causato la caduta di piante e anche danni ai tetti. Sono attualmente in corso gli interventi più urgenti per la rimozione di rami e alberi abbattuti, riservando la priorità alle strade di maggiore scorrimento tra cui via Borgazzi, viale Sicilia, via Aquileia e via Marsala. Sopralluoghi sono in corso, con l'ausilio di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, anche lungo il perimetro del Parco e negli incroci segnalati come più critici, dove gli impianti semaforici non sono funzionanti. In viale Romagna è crollato un grosso albero proprio in mezzo alla strada. Stesso scenario in via Col di Lana, dove il tronco si è abbattuto su due auto. Un pino secolare si è abbattuto all'istituto tecnico industriale Hensemberger in via Berchet.