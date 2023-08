Maltempo nel Varesotto: frana a Vergiate, auto bloccate nei sottopassi a Gallarate e Busto

Vergiate, 28 agosto 2023 – Mattinata di disagio per il maltempo in provincia, soprattutto nel Basso Varesotto. La pioggia ha iniziato a cadere dalla mattinata, raggiungendo una forte intensità a partire dalle 10.

Arnetta vicino all’esondazione

Il torrente Arnetta a Cavaria è al limite dell'esondazione a causa delle forti perturbazioni. Sul posto sono attive diverse squadre dei vigili del fuoco, e non è esclusa la prossima evacuazione di alcuni residenti. Decine le richieste di soccorso in tutto il territorio provinciale per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità si registra nella parte sud-est della provincia, nella zona di Saronno, dove si sono verificati diversi danni a coperture di edifici.

Lo smottamento

Auto bloccata in un sottopasso (Archivio)

Problemi si sono verificati nel territorio comunale di Vergiate: qui, lungo la scarpata dell’autostrada, si sono staccati detriti e rocce che sono piovuti nel parcheggio di un supermercato della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti, delimitando il terreno coinvolto dalla piccola frana. Tutta l’area, poco prima del ponte che attraversa la statale del Sempione, è comunque monitorata.

Gli allagamenti

A Vergiate, ma anche in centri più grossi come Gallarate e Busto Arsizio, si sono registrati diversi allagamenti. Nella città dei due galli alcune auto sono rimaste bloccate nel sottopasso in zona stazione. A Busto Arsizio, invece, si stanno registrando diversi disagi in via Torquato Tasso e in corso XX Settembre.