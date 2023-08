Maltempo nel Comasco, a Blevio smottamento e fiumi di fango in strada. Lariana chiusa

Como, 28 agosto 2023 – Maltempo nel Comasco, particolarmente colpita Blevio. Le forti piogge della serata di ieri e della notte hanno provocato uno smottamento sulla Lariana. Fiumi di fango e detriti hanno iniziato a scorrere sulle strade e la circolazione delle auto è subito diventata molto difficile, portando alla creazione di lunghe code.

Maltempo a Blevio

Per il momento, oltre ai danni materiali provocati dalla frana, non si registrano feriti. La SP Lariana è interrotta in via Caronti. I vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la sicurezza della sede stradale.

Nel frattempo, la pioggia continua a cadere: rovesci e temporali molto intensi stanno interessando gran parte della provincia con raffiche di vento. E dovrebbero durare per tutta la giornata.

I precedenti

Non è la prima volta che Blevio viene colpita così duramente dal maltempo. Nel settembre del 2022, nelle frazioni di Capovico e Sopravilla erano franate masse di fango e detriti. Ma la situazione più grave si registrò alla fine del mese di luglio nel 2021 con una violenta alluvione.