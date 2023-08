Allerta meteo rossa in Lombardia per rischio frane ed esondazioni: lunedì 28 agosto previsti nubifragi e grandine

A causa del ciclone in arrivo sul Nord Italia lunedì 28 agosto (già dalla notte), la Protezione civile ha emesso un allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico. La zona più a rischio, secondo il bollettino, sarà la Valchiavenna e il nodo idraulico di Milano. Gli esperti temono nubifragi e temporali con il conseguente rischio di frane ed esondazioni. Già nella giornata di sabato, una violenza tempesta ha fatto cadere decine di alberi, scoperchiato molti tetti e provocato due feriti.

La Lombardia è l’unica regione in allerta rossa, è invece arancione per Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Toscana, Veneto, e gialla per altre dodici. Le autorità, per prevenire incidenti, hanno già evacuato tutti gli abitanti della frazione Rino del comune bergamasco di Sonico per rischio esondazione. La Protezione terrà monitorati i livelli idrometrici dei fiumi a rischio, tra cui il Seveso e il Lambro.

Il bollettino della Protezione civile prevede per lunedì precipitazioni “da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata”.

Temporali e grandinate sono possibile già nella notte tra domenica e lunedì. Nel corso della mattina e del primo pomeriggio le perturbazioni si sposteranno da Ovest verso Est ma fenomeni temporaleschi potrebbero persistere fino a sera. Le autorità ricordano che “fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

1) Tiene sempre monitorato il meteo e limita gli spostamenti il più possibile. 2) Evita le zone soggette ad allagament i: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti p passerelle. 3) Se vivi o lavori in zone a rischio esondazione, non sostare in locali seminterrati o situati al piano strada. 4) Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica e una radio a pile.

1) Stai al sicuro e non andare in cantine, garage, locali seminterrati, al piano strada e in mansarda. 2) Stai lontano da vetri e finestre. 3) In casa scollega i dispositivi elettronici dalle prese elettriche, i cortocircuiti sono frequenti e possono provocare incendi. 4) Chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage, ma fallo solo se non ti esponi a pericoli. 5) Non transitare a sostare su ponti, passerelle, argini di torrenti e sottopassi 6) Se sei costretto a restare all’aperto allontanati dai punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, e non cercarvi riparo. 7) Se sei in macchina riduci la velocità o fermati, ma allontanati da viali alberati o zone antistanti a ponteggi.