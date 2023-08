Maltempo, rami sui binari: treni cancellati e ritardi sulla linea Cremona-Treviglio

Cremona – La forte pioggia della notte ha provocato danni alla linea ferroviaria Cremona - Treviglio, e anche Domodossola - Arona. Sul sito di Trenord si legge che "rami caduti sui binari hanno danneggiato l'infrastruttura nei pressi di Crema e hanno impedito la circolazione dei treni. Che gradualmente sta riprendendo, ma i treni registrano ritardi fino a 150 minuti. È da poco terminato l'intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria".

Cinque corse sono state del tutto cancellate: la prima quella delle 6.35 da Cremona per Milano porta Garibaldi, fino a quella delle 8.07 da Treviglio per Cremona.

Problemi simili, rami sui binari che "hanno danneggiato l'infrastruttura tra le stazioni di Arona e Belgirate, sulla linea Domodossola - Milano. La circolazione subisce ritardi fino a 30 minuti e variazioni. È in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare il servizio. La corsa delle 8.26 da Domodossola per Arona è stata cancellata.

L’allarme meteo non è concluso. Dalle prime ore di oggi, lunedì 28 agosto, secondo quanto diramato dalla Protezione civile si prevede inoltre il persistere di rovesci e temporali su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 28 agosto, allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico.