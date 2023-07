Maltempo a Como, albero cade e ferisce tre escursionisti: intrappolati sul sentiero

La violenza tempesta che si è abbattuta sulla Lombardia mercoledì mattina ha colpito duramente la provincia di Como. A Colverde, in località Gironico, un albero è caduto su tre escursionisti intrappolandoli per oltre 40 minuti, fino all’arrivo dei soccorsi. Nessuno dei tre è in gravi condizioni.

L’intervento è stato operato dagli specialisti dei vigili del fuoco del nucleo Speleo-alpino-fluviale di Como e dai tecnici del Soccorso alpino. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare i tre da sotto l’albero e poi li hanno trasportati in barella fino alle ambulanze che li hanno condotti in ospedale.

In tutta la Lombardia si contano oltre 300 interventi dei vigili del fuoco, di cui decine nel Comasco, dove le raffiche di vento e pioggia hanno raggiunto la velocità di 90 chilometri all’ora, danneggiando tetti e abbattendo alberi, finiti sulla strada e nei giardini pubblici e privati.

Le zone più colpite sono il capoluogo di provincia, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Lambrugo e Cantù. Sulla Brianza lariana si è abbattuta anche una violenta grandinata, con gli immancabili danni per le auto posteggiate all’aperto.