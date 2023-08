Agricoltura in Lombardia: temporali e grandine hanno distrutto 121 milioni di euro di raccolti

Campi devastati da chicchi di grandine grandi come palle da tennis, raccolti di fragole spazzati via dalle violenti piogge. Il lavoro che gli agricoltori realizzano nell’arco di mesi, può essere distrutto in pochi minuti. Le ondate di temporali e maltempo che hanno colpito la Lombardia hanno causato danni diretti alle colture pari a 235 milioni di euro.

Questa stima è molto accurata e risulta da oltre 3.600 segnalazioni arrivate alla Regione Lombardia. “Cifre che purtroppo confermano in pieno la gravità di quanto subito dalle aziende agricole, ma fondamentali per consentirci di formalizzare al Governo la richiesta di calamità, che avverrà come da norme con un provvedimento di Giunta”, afferma l’assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Le province più colpite

Nel territorio lombardo, le province più colpire sono Mantova (62,8 milioni), Cremona (57,4 milioni) e Brescia (56,2 milioni). Ingenti i danni nei territori di Milano (26,7 milioni), Bergamo (12,9 milioni) e Lodi (8,9 milioni). Difficoltà anche per molte aziende agricole in provincia di Monza e Brianza (3,7 milioni), Varese (3,3 milioni) e Como (2,4 milioni), mentre disagi limitati sono stati segnalati da Sondrio (534 mila euro), Pavia (111 mila euro) e Lecco (35 mila euro).

I raccolti danneggiati

Tra i raccolti che hanno sofferto di più ci sono il mais nelle zone di pianura, i vigneti del Bresciano e le coltivazioni orticole e frutticole del Mantovano. Circa milioni riguardano le strutture colpite, mentre quelli a macchine agricole e scorte ammontano a 13 milioni di euro. Sono state inoltre danneggiate otto infrastrutture irrigue, per oltre un milione di euro: tre nella provincia Bergamo, due a Cremona, due a Varese e una a Lodi.

Intervento del Governo necessario

“Domani – conclude Alessandro Beduschi – sarò a Roma per incontrare il ministro Lollobrigida. Sarà un'occasione per ribadirgli la situazione di estrema difficoltà per il nostro comparto agricolo dopo queste eccezionali ondate di maltempo e anche per fare il punto sull'emergenza Peste Suina Africana dopo i casi di contagio verificatisi in alcuni allevamenti in provincia di Pavia”,