Bomba d’acqua in Lombardia, l’esperto: “Tutto previsto, fenomeni violenti sempre più frequenti”

Lecco – Una tempesta perfetta . È quella che venerdì sera si è abbattuta su mezza Lombardia, colpita da una bomba d’acqua. Lo spiega Mattia Gussoni, tecnico meteorologo certificato del team di Meteo.it, il primo portale internet italiano dedicato alla meteorologia.

Cosa ha provocato l’ondata di maltempo sulla regione?

"In seguito ai giorni di caldo estremo per l’anticiclone africano da sud, si è accumulata molta energia potenziale, che si è liberata. La miccia che l’ha innescata è stata l’aria più fresca in arrivo dal nord Europa. La perturbazione prima si formata in Piemonte, poi si è spostata in Lombardia, specialmente verso il confine con la Svizzera".

È stato un fenomeno anomalo, oppure è normale in questa stagione?

"È stato un evento estremo. Analizzando le serie storiche dei dati, non ci sono precedenti simili per la fascia alpina e prealpina. In poche ore sono piovuti dai 90 ai 100 millimetri d’acqua, l’equivalente delle precipitazioni medie di tutto il mese. Certi fenomeni stanno comunque diventando sempre più frequenti, a causa del cambiamento climatico in atto. Caldo torrido alternato a violenti temporali improvvisi sono due facce delle stessa medaglia".

Era prevedibile quello che è accaduto?

"Sì e infatti anche da Regione Lombardia è stato emesso un bollettino di allerta arancione. Sebbene si tratti di eventi a volte anche molto localizzati, abbiamo gli strumenti per prevedere anche a livello di dettaglio simili fenomeni, almeno nell’arco delle 12, massimo delle 24 ore precedenti".

Per i prossimi giorni cosa dobbiamo aspettarci?

"È probabile un altro fronte temporalesco, in transito prima sulle province di Como e di Lecco, poi in estensione sulle Prealpi bergamasche e bresciane. Fino a oggi pomeriggio il tempo potrebbe essere molto instabile. È possibile una instabilità latente pure nei primi giorni della settimana. Mercoledì la situazione dovrebbe migliorare".

Da mercoledì quindi dovrebbe finalmente arrivare l’estate?

"Forse sì, ma in Lombardia dobbiamo stare sempre molto attenti. Potrebbero verificarsi di nuovo eventi come quello di venerdì sera. In Lombardia ci troviamo in un’area di convergenza dell’aria calda africana da sud e di quella fresca da nord. È per questo che le Prealpi sono molto piovose".