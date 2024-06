Lombardia, non c’è pace: nuovi temporali in arrivo. Rovesci improvvisi, rischio grandine e temperature in calo

Milano – La temuta “bomba d’acqua” alla fine è arrivata, esattamente nella fascia oraria che era stata indicata come più critica per i forti temporali (con annessa allerta arancione). Poco prima delle 20 di ieri sulla Lombardia e anche sulla città di Milano si è abbattuto un vero e proprio nubifragio: il tutto è durato pochi minuti (un quarto d’ora circa) ma la forza di pioggia e vento è stata tale da causare danni e allagamenti, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti al suolo. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? La Lombardia potrà contare su una tregua duratura sul fronte meteo? Non illudiamoci. Se stamattina il sole splendeva su gran parte della regione già dalle prossime ore la situazione è destinata a cambiare, con nuovi rovesci, che potrebbero anche essere di grande intensità. Ma partiamo dalle previsioni meteo di Arpa Lombardia. Oggi, sabato 22 giugno, instabilità in graduale aumento a partire dai rilievi. Dalla serata e per la giornata di domani, domenica, temperature massime in marcato calo, con instabilità diffusa a gran parte della regione, in particolare su Pianura e Appennino. Nei giorni a seguire sono previste ancora ancora precipitazioni, intervallate da temporanee fasi più stabili. Insomma: ancora per qualche giorno sulla regione sarà “vera estate” solo sulla carta.

Domenica ancora maltempo: le previsioni meteo di Arpa Lombardia

Domani domenica 23 giugno

Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli o moderate, localmente forti: tra notte e mattina diffuse, in giornata sparse. Maggiormente interessati i settori meridionali e orientali. Anche a carattere di rovescio e temporale. In serata tendenza all'esaurimento a partire da nord. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime tra 14 e 18°C, massime tra 19 e 24°C. Zero termico: intorno a 3100 metri. Venti: inizialmente da ovest nordovest, dal mattino tendenti a disporsi da nordest est: deboli a tratti moderati o localmente forti, in particolare sui settori orientali.

Lunedì 24 giugno

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con schiarite più frequenti sui settori alpini. Precipitazioni: deboli sparse: maggiormente interessati i settori meridionali e orientali. Anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 18°C, massime intorno a 27C. Zero termico: intorno a 3500 metri. Venti: da nordest est: prevalentemente deboli in pianura, deboli o moderati in montagna.

Mercoledì 25 giugno

Stato del cielo: nuvolosità irregolare. Precipitazioni: nella prima parte della giornata deboli sparse, tendenti a diffuse nel pomeriggio. Anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime e massime in calo. Zero termico: intorno a 3700 metri. Venti: in pianura e in montagna deboli variabili.

Maxi lavoro dei vigili del fuoco

Sono stati necessari oltre 340 interventi dei vigili del fuoco per affrontare gli effetti dell'ondata di maltempo che ieri ha colpito la Lombardia. “La situazione - hanno precisato i vigili del fuoco della Direzione regionale della Lombardia - inizia a migliorare”. Tra le province con il maggior numero di interventi si segnalano quella di Milano con 108 interventi, Pavia con 58 interventi, e Lecco e Sondrio con 36; seguono Bergamo con 33 interventi, Monza con 19, Como con 18, Brescia con 17, Varese con 7, Cremona con 6 e Lodi con 5. Una ventina ancora le richieste in attesa.

Il quadro meteo in Italia: le previsioni

Un'ansa depressionaria in transito sul centro Europa piloterà un sistema perturbato verso il nord Italia. Al mattino atteso tempo stabile su tutta l'Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, salvo innocui addensamenti su Liguria, Valle d'Aosta, alta Toscana e Campania. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano parlano di un graduale peggioramento nel pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali in parziale estensione alle pianure occidentali del Piemonte. Tempo stabile con ampie schiarite sul resto del Paese. Nel corso della sera, una goccia fredda in avvicinamento sul nord Italia determina un ulteriore peggioramento con piogge e temporali al Nordovest, Alpi e alto Veneto; nottetempo maltempo tra Lombardia, Emilia, Trentino-Alto Adige, Liguria e Veneto con rischio nubifragi.

Temperature in diffuso calo sull'Italia con fine del caldo, fatta eccezione per i settori ionici dove si potranno superare ancora i +35 C. La giornata di domenica, invece, farà registrare l'arrivo della goccia fredda tra alto Tirreno e mar Ligure. Attesa una giornata con molte nubi al nord e Toscana con piogge e temporali sparsi, più frequenti ed intensi su Lombardia, Emilia e basso Piemonte. Nubi sparse al centro, Sardegna, Campania e Molise con acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio su Appennino, Umbria e sull'Isola. Ampie schiarite al sud e Sicilia. Temperature in ulteriore calo con valori che si porteranno al di sotto delle medie del periodo al centro-nord e Sardegna.