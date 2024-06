Nubifragio a Milano, in 15 minuti di tempesta crollano decine di alberi e cornicioni: “Previste ondate di piena”

È durato appena un quarto d’ora, ma tanto è bastato per creare gravi danni a Milano. Il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo intorno alle 20 di venerdì ha provocato nelle zone Nord ed Est della città la caduta di almeno 15 alberi, nonché diversi cedimenti di tettorie e cornicioni. Non si registrano feriti, ma si attende un altro temporale per le 22. Il sistema di Protezione civile è in funzione e i fiumi Seveso e Lambro sono costantemente monitorati.

Le zone colpite

In pochissimi minuti sono caduti svariati millimetri d’acqua e si sono registrate fortissime raffiche di vento. Epicentro è stata la zona del piazzale del Cimitero monumentale, dove per il crollo di un albero in via Luigi Nono è stata interrotta la linea aerea che alimenta alcune linee tramviarie, tra cui la 14, 16 e 12. Regolari le metropolitane. Interventi in corso anche in via Magenta, via La Spezia, via V Alpini-Monti, via XX settembre, via Belgioioso, via Dezza, viale Abruzzi-Gran Sasso, via Ravizza, via Cimarosa, Parco Sempione ed altri.

Almeno 15 alberi sono caduti in pochi minuti per la pioggia e le raffiche di vento

Oltre 60 interventi

Un altro albero è caduto anche in via Procaccini, e piante danneggiate sono state segnalate al Parco Sempione e in zona Triennale. I Vigili del fuoco sono impegnati in una moltitudine di interventi: alle 21 erano circa una sessantina quelli in corso, secondo quanto riferito dal Comando provinciale. Non risultano strade inagibili o sottopassi allagati. Prosegue l'allerta arancione per i temporali e l'allerta gialla per rischio idrogeologico emanata dalla Protezione civile della Lombardia.

“Previste ondate di piena”

“Allerta arancione per temporali forti fino alla mezzanotte; Milano è accerchiata da temporali molto forti: a nord Cantù, Erba, Canzo; a sud-est tra Melegnano, Paullo, Lodi, Treviglio; a sud-ovest Vigevano, Abbiategrasso, Corsico”. Lo scrive Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano. E sottolinea: “È necessario fare grande attenzione al vento forte, agli allagamenti, al rischio di caduta alberi, alla grandine. Per ora il livello dei fiumi è basso, ma nelle prossime ore si prevedono ondate di piena”.