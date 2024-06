Tempesta in Val Seriana, tromba d’aria devastante: “Tetti volati via come elicotteri, mai visto una cosa così”

“In un attimo è cominciato una specie di vortice e i tetti sono decollati come elicotteri”. Il racconto è di Antonio Morettini, residente a Vertova, comune della Valle Seriana in provincia di Bergamo. Quando venerdì sera è passata la tempesta era in casa e ha visto, nel giro di un minuto, parte del suo paese distrutto: tetti scoperchiati, macchine devastate, alberi crollati. Sono infatti gravissimi i danni provocati dal nubifragio e dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Bergamo e, in particolare, i comuni di Treviolo, Treviglio, Ponteranica, Albano, Vertova, Ponte Nossa e Clusone.

Alcuni dei numerosi tetti scoperchiati nel comune di Vertova nella Val Seriana, in provincia di Bergamo (Local Team)

Tromba d’aria a Vertova

Nel paese di Vertova i tetti di molte case sono stati completamente scoperchiati dal vento: pezzi di lamiera volavano per le strade e diversi alberi sono caduti. Un’auto con due persone a bordo è stata colpita da una pianta, fortunatamente senza feriti gravi. A Clusone, invece, un edificio pericolante in cui si stava svolgendo una festa è stato evacuato dalle forze dell’ordine.

“Abbiamo visto questi due fronti temporaleschi andare uno incontro all’altro”, racconta ancora Morettini. “A un certo punto punto, mio figlio che stava andando verso il paese con la macchina è tornato indietro per paura. E poi in un attimo, meno di un minuto, è cominciato una specie di vortice. I tetti sono decollati come elicotteri: un tetto si è diretto verso la valle, un altro si è schiantato al suolo in punto dove fortunatamente non c’era nessuno. In 61 anni non ho mai visto una cosa del genere”.

Il tetto semiscoperchiato della scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII” di Ponte Nossa

Danni nel resto della Val Seriana

Tetti gravemente danneggiati anche a Ponte Nossa, oltre che a Vertova: il tetto della scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII” di via Rimembranze è stato parzialmente scoperchiato rendendo inagibile l’edificio, mentre via San Bernardino, una lamiera staccatasi da un edificio comunale ha colpito il tetto di una palazzina.

A Ponteranica, invece, un’alluvione ha causato un breve blackout in alcune case del paese. A Treviglio sono caduti degli alberi e nella città della Bassa il cavalcavia vicino all’ospedale è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa della caduta di rami.