Lanci mozzafiato e gare spettacolari. Arrivano le stelle del deltaplano: "Visibilità per il nostro territorio"

Si parte… in volo: da domani al 14 giugno Laveno Mombello ospiterà il terzo campionato mondiale di deltaplano, una competizione che vedrà partenze mozzafiato dalle vette circostanti, atterraggi strategici e gare spettacolari. I lanci si effettueranno dal Poggio Sant’Elsa, sul Monte Sasso del Ferro, e gli atleti atterreranno a valle, nell’area di Pradaccio.

"I Mondiali di deltaplano a Laveno Mombello - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino - rappresentano un evento di grande rilievo strategico per tutta la Lombardia, con particolare importanza per l’area dell’Alto Varesotto. Si tratta di un’opportunità significativa sia dal punto di vista turistico, per valorizzare e promuovere le bellezze del nostro territorio, sia sotto il profilo economico, offrendo un impulso concreto al commercio locale".

Settimane ricche di eventi per tutto il Varesotto, ha affermato Franco Vitella, presidente di Confcommercio Ascom Luino sottolineando "siamo felici di sostenere questa manifestazione. Il turismo sportivo è una leva importante per la nostra economia, e il supporto della Camera di Commercio è fondamentale". Ha fatto rilevare Luca Santagostino, sindaco di Laveno Mombello: "Questa iniziativa permette di dare visibilità al territorio e a tutta la Lombardia. Abbiamo molto potenziale e possiamo coglierlo solo se tutti i territori lavorano in rete, collaborando". In Italia ci sono 10mila praticanti - ha affermato Barbara Sonzogni, assessore allo Sport del Comune di Laveno Mombello - è ancora considerato uno sport estremo. Al campionato parteciperanno 60 campioni da tutto il mondo".