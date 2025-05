Il borgo di Corenno riapre le porte delle sue antiche cantine

Il borgo in cantina. È Corenno Plinio, il borgo di Dervio sul lago di Como. Quest’oggi Corenno riapre le porte delle sue antiche cantine per la manifestazione Borgo in Cantina - Corenno divino borgo. Un evento unico che, come da tradizione, trasforma il caratteristico borgo medievale in un percorso enogastronomico indimenticabile. A partire dalle 18, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera magica, degustando vini pregiati e prodotti tipici locali all’interno di sei storiche cantine, eccezionalmente aperte al pubblico. Varie le iniziative in programma per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, con musica dal vivo e visite. "Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile Borgo in Cantina - spiega il vice sindaco con delega al Turismo Luca Mainoni -, in particolare i volontari della Pro loco. Speriamo sia una manifestazione apprezzata da tutti per le sue caratteristiche anche architettoniche uniche".