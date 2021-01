Milano, 11 gennaio 2021 - L'arancione sembra avere i giorni contati in Lombardia. Il nuovo Dpcm in arrivo il 16 gennaio riporterà alla zona rossa la regione più colpita dalla pandemia di Covid-19. Un quadro critico, come ammesso dallo stesso governatore Attilio Fontana: "Secondo i nuovi parametri introdotti dal governo ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa - ha spiegato oggi -. Mi auguro che questi numeri si invertano". Il numero uno del Pirellone è tornato sull'indice di contagiosità l'Rt, passato all'1,24. "Stiamo peggiorando e la situazione va monitorata e tenuta sotto controllo. Spero che l'indice Rt, come i ricoveri in ospedale calino, ma questo è solo un auspicio, se non avverrà il rischio della zona rossa è più che concreto" ha concluso. Ma non è solo la curva del contagio della Lombardia a preoccupare il governo e il Comitato Tecnico Scientifico. Il virus sta tornando a circolare in tutto il Paese, per questo l'esecutivo è al lavoro per un nuovo decreto, con misure più severe. L'obiettivo è scongiurare una nuova impennata di casi e un aumento insostenibile della pressione sugli ospedali, soprattutto in concomitanza della campagna vaccinale anti-coronavirus. La parola d'ordine è fermare o per lo meno arginare l'avanzata della terza ondata di Covid. "Purtroppo il numero di ricoveri sta aumentando" ha sottolineato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e "come hanno detto tutti gli scienziati, incluso il professor Pregliasco, rischiamo di essere in prossimità della terza ondata". Sono dati "che guardiamo con estrema attenzione" ha aggiunto.

Ricoveri in aumento: è allarme

Ieri erano 18.627 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su 139.758 tamponi. Il rapporto con i nuovi casi ieri è salito al 13,3% (+1,7% rispetto a sabato). Per quanto riguarda i decessi, ieri se sono registrati 361 (sabato 483): il bilancio totale dei decessi è salito a 78.755 dall’inizio dell’epidemia. I guariti nelle ultime 24 ore erano +11.174, per un totale di1.617.804, gli attualmente positivi 579.932 (+7.090). I pazienti in terapia intensiva per Covid domenica erano 2.615 (+22) con 181 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi, invece, hanno raggiunto quota 23.427 (+167). Stando all'ultimo bollettino del Ministero della Salute la regione più colpita è Lombardia (3.267), seguita da Emilia Romagna (2.193), Veneto (2.167), Lazio (1.746) e Sicilia (1.733). Ma veniamo ai dati regionali: ieri a fronte di 25.011 tamponi effettuati la Lombardia ha accertato 3.267 nuovi positivi (di cui 118 ‘debolmente positivi), con una percentuale del 13% tra test e casi scoperti. I dati sono in aumento rispetto alle 24 ore precedenti: sabato su 24.847 tamponi c'erano stati 2.506 positivi, un rapporto del 10,09%. E' però diminuito il numero dei decessi: sono stati segnalati 59 morti (ieri erano 63), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.787. Sul fronte ospedali, il bilancio dei ricoveri continua ad essere pesante: è aumentato di 21 unità, portando il totale a 3.598. Nelle terapie intenisve l'aumento è stato di 3 unità, per un totale di 459. I guariti/dimessi sono cresciuti di +847, per un totale di totale complessivo: 417.173, di cui 3.839 dimessi e 413.334 guariti.

Il nuovo paziente 1: il caso a Milano a novembre 2019

Nel frattempo sono arrivate nuove informazioni sulla circolazione del virus in Italia. Il primo caso diagnosticato di Covid in Lombardia risale, come è noto, al 20 febbraio scorso, quando a Codogno fu individuato il cosiddetto "paziente 1". In realtà il virus circolava sul territorio da mesi prima. Oggi uno studio ha messo in luce il nuovo primo caso italiano: si tratterebbe di donna milanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019, prima quindi del bambino milanese, in cui era stata documentata la presenza del virus, ma con un test fatto a dicembre 2019. La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnostico italiano.

Riapertura delle scuole, gli studenti: "Basta Dad"

Oggi è ripresa la didattica in presenza per la superiori in (sole) tre regioni. La Lombardia ha deciso di posticipare il rientro in classe (almeno) al 25 gennaio. Oggi è scattata la protesta degli studenti. A Milano, sotto Regione Lombardia, un centinaio giovani si sono presentati con striscioni, megafoni e cartelli con l'obiettivo di poter consegnare al Governatore Attilio Fontana un documento in cui sono spiegati i motivi per i quali è necessario proseguire l'anno scolastico in presenza. Tra i suggerimenti presenti nel documento c'è anche l'istituzione di presidi medici in ogni scuola, il potenziamento del trasporto pubblico, protocolli chiari e più personale scolastico. Proprio ieri il presidente Fontana aveva parlato di un nuovo possibile rinvio a causa del peggioramento dei dati e dell'innalzamento dell'indice Rt. Inizialmente il 50 per cento dei ragazzi sarebbe dovuto tornare in presenza il 7 gennaio. Ingresso poi posticipato all'11 e nuovamente al 25 gennaio. Secondo il governatore però ci potrebbe essere un ulteriore slittamento. E intanto gli studenti continuano a far sentire la loro voce: "Basta Dad e rinvii, riaprite le scuole superiori".

Campagna vaccinale: fatto il 44,8% di dosi

Prosegue anche la campagna vaccinale. Anche ieri , domenica, 10.328 lombardi hanno avuto l’iniezione antiCovid, fa sapere la Regione nell’ultimo aggiornamento serale (da domani i dati di giornata saranno comunicati la mattina del giorno successivo). La Lombardia chiude la prima settimana vera di campagna vaccinale con 68.828 dosi iniettate, il 44,8% delle 153.720 ricevute, e nonostante il numero assoluto sia uno dei più alti la percentuale rimane delle più basse tra le Regioni (le più popolose delle quali hanno metà degli abitanti della Lombardia). Il neoassessore al Welfare Letizia Moratti a Che tempo che fa ha spiegato che affronterà subito questo dossier: col commissario Domenico Arcuri, per capire se la distribuzione delle dosi "solo in rapporto alla popolazione sia la più corretta", e incontrando i direttori di Ats e Asst "per fare in modo che la vaccinazione in Lombardia sia molto più accelerata e ampia, sulla base delle dosi fornite dal Governo".

Il Covid-19 non dà tregua in tutta Europa

Secondo i dati dell’Oms, in Europa i casi di contagio sono 28 milioni e i decessi 622.000 decessi, e tra venerdì e sabato ci sono stati 273.000 contagi e 6.000 vittime. La maggior parte degli esperti indica nelle vacanze di Natale l’origine dell’aumento dei ricoveri ospedalieri. Nel Regno Unito resta in costante rialzo la curva dei contagi, arrivati a 2,9 milioni. In Francia (più di 2,7 milioni di casi) e Spagna (2 milioni) torna a salire la curva dei contagi giornalieri, anche se non ha raggiunto i massimi di novembre. La Germania (1,9 milioni di casi) mostra una certa stabilizzazione dopo settimane di rialzi, ma ha superato i 40 mila morti e la cancelliera, Angela Merkel, ha avvertito che "il peggio deve ancora arrivare".

