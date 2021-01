Milano, 11 gennaio 2021 - Ci siamo. Da oggi fino al 15 gennaio entra in vigore una nuova fase del cosiddetto decreto ponte varato dal governo per contenere i contagi Covid. E torna la differenziazione delle regioni a zone: al momento solo giallo o arancione, in base ai dati della curva epidemiologica. Cinque le regioni che da oggi passano in arancione: Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia e Veneto (queste ultime due lo hanno richiesto). Tutte le altre regioni restano in giallo, fino al nuovo Dpcm, che dal 16 gernnaio farà scattare nuove restrizioni. Dunque un passo indietro dopo l'Italia unica delle festività natalizie con il ritorno alla distinzione regione per regione in base ai livelli di rischio. La Lombardia sfiora il rosso con un indice di contagio Rt a 1.27, il più alto d'Italia assieme a Molise (i nuovi parametri per l'assegnazione delle zone prevedono il passaggioin rosso al superamento dell'Rt 1,25), ma la regione più colpita dal virus si salva - a questo giro - grazie agli altri indicatori presi in considerazione. Ma adesso preoccupa pure la situazione sul fronte ospedali, dopo che giovedì è stata lanciata l'allerta terapie intensive.

I prossimi giorni saranno scanditi da una giradola di incontri: oggi previsto un vertice convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia con Regioni, Anci e Upi. Dopo nuove consultazioni interne all'esecutivo, le linee guida del provvedimento potrebbero essere illustrate in Parlamento già mercoledì.

Il nuovo parametro per la zona rossa

Tra le misure al vaglio per rendere ancora più stringenti le regole anti-Covid c'è anche l'ipotesi di nuovo parametro per decidere se una Regione debba finire in zona rossa. Infatti, dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, ora è il dato sull'incidenza a vedere stringere i parametri: l''idea è di far scattare automaticamente la misura più restrittiva in caso caso di superamento dei 250 casi ogni 100mila abitanti. La proposta è stata avanzata dall'Istituto superiore di Sanità, ed condivisa dal Cts. In questo modo sarebbe ancora più facile entrare nella fascia rossa e Veneto e l'Emilia Romagna potrebbero essere in questa fascia già alla fine della prossima settimana.

Zone Covid Italia: la situazione nelle regioni fino al 15 gennaio / Pdf

Nuovo Dpcm: governo al lavoro

Anche se il provvedimento è ancora in fase di elaborazione, alcune direttive parrebbero già assodate. Resta il divieto di spostamento (anche tra regioni gialle) se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Nessuna novità anche sul fronte del coprifuoco, che dovrebbe essere confermato nel suo orario (dalle 22 alle 5). Sarebbe confermata la deroga che permette spostamenti dai comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km (esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia). È invece ancora aperta la discussione se confermare o meno la possibilità di muoversi una sola volta al giorno in massimo due persone per andare a trovare parenti e amici, nell'ambito della regione se gialla, solo in ambito comunale se arancione o rossa. Per bar e ristoranti sarà confermata l'apertura nelle regioni gialle fino alle 18 mentre dovrebbero ancora rimanere chiuse palestre e piscine, anche se il ministro Spadafora preme per una riapertura, almeno per lezioni individuali. Determinante sarà il giudizio del Comitato tecnico-scientifico.

In arrivo la zona bianca-verde

Oltre alle zone gialle, arancioni e rosse potrebbe arrivare anche una nuova fascia di rischio, quella più bassa. Una zona bianca o verde per le regioni "virtuose" con una bassa incidenza di contagio. Al momento nessuna regione rientrerebbe nei parametri ipotizzati ma la nuova catalogazione potrebbe essere già introdotta in vista di nuovi scenari.

Il rebus riapertura della scuola

Resta da sciogliere il rebus della scuola in presenza. La Lombardia ha deciso il mantenimento della didattica a distanza per le superiori (almeno) fino al 24 gennaio. Misure analoghe sono state prese in altre regioni italiane. In merito al mancato rientro alla scuola in presenza negli scorsi giorni non sono mancate le proteste e le prese di posizione da parte di studenti e mondo scolastico. Il governo potrebbe uniformare il quadro e intervenire con un Dpcm e posticipare il ritorno in classe almeno al 1 febbraio, per evitare che ogni regione vada in ordine sparso. "Ho sempre detto - ha detto ieri Fontana - che c'è l'assoluta necessità, come prima operazione, di consentire agli studenti di fare lezione in presenza, ma in questo momento precauzione ed evoluzione della pandemia devono indurre a cautela. Se la prossima settimana dovessimo entrare in zona rossa il discorso della riapertura sarebbe superato (le scuole superiori dovrebbero riaprire il 25 gennaio ndr)".