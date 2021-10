"Sì la luce in fondo al tunnel si vede "ma 'adda passà 'a nuttata'". Il virologo Fabrizio Pregliasco cita Eduardo De Filippo per dire che "dobbiamo ancora stringere i denti, immaginando questo inverno come l'ultima battaglia rispetto a possibili recrudescenze legate al fatto che si inseriscono tutti gli elementi di rischio: riaperture, scuola aperta, lavoro in presenza, un distanziamento sempre meno attuato. Quindi io penso - prevede l'esperto - che ci potrebbe essere un'altra 'ondina'" di Covid-19, "però ritengo che la primavera ci porterà fuori dall'emergenza". Una buona notizia che si aggiunge ai dati di uno studio del Cnr che evidenzia come "con mascherina, distanziamento e ricambio d'aria, nei luoghi pubblici al chiuso il rischio di trasmissione in aria del virus Sars-Cov-2 è stato quasi azzerato, risultando inferiore al minimo rilevabile". Una "luce" quindi nella settimana che porta all'obbligatorietà del green pass sul lavoro, dopo un sabato di proteste violente a Milano e Roma.

Italia

Sono state finora 11.056 le prescrizioni di anticorpi monoclonali contro il Covid-19 in Italia. Di queste 508 sono state effettuate dal 1 al 7 ottobre. Lo evidenzia il 27/mo report dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) sul monitoraggio di questi farmaci destinati a soggetti a rischio di progressione al

Covid-19 severo. Prescritti in base a precisi criteri e monitorati attraverso apposito registro, gli anticorpi monoclonali non hanno ancora ricevuto l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia sono stati autorizzati in via temporanea con Decreto del Ministro della salute a febbraio 2021 e resi disponibili a partire da marzo. Sono 200 le strutture di 21 Regioni o Province autonome che li hanno prescritti e la maggior parte dei pazienti trattati (5.979) ha ricevuto la combinazione di casirivimab-imdevimab, seguita dal mix bamlanivimab e etesevimab (4.254), da bamlanivimab da solo (823, ora non più disponibile in monoterapia). Ancora non disponibile invece l'ultimo autorizzato, sotrovimab. Dall'inizio del monitoraggio, è il Veneto la regione ad aver trattato più pazienti con queste terapie, ovvero 1.793, seguito dal Lazio con 1.525 e Toscana con 1.488. Agli ultimi posti restano Molise e Provincia autonoma di Bolzano, fermi a 16 e 3. Nell'ultima settimana analizzata, il numero più alto di prescrizioni è stato in Veneto (136), seguito da Toscana (67) e Lazio (61).

Covid Lombardia e Italia, bollettino coronavirus 10 ottobre: 2.278 casi e 27 morti

Lombardia

"Regione Lombardia ha superato oggi lo straordinario traguardo del 90% di adesioni alla campagna vaccinale: 8,1 milioni di lombardi su 8.966.991 over12 della platea Istat hanno detto si' al vaccino". A scriverlo è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Facebook. "Il 90% ha ricevuto almeno una dose, l'87% e' gia' stato vaccinato completamente. Siamo la prima Regione d'Italia con 15,3 milioni di somministrazioni effettuate in soli nove mesi. Se fosse uno Stato, la Lombardia sarebbe terza in Europa dietro Portogallo e Danimarca, quarta al mondo dopo anche Israele", ha sottolineato Moratti. Inoltre "buone notizie per la fascia 20/70 anni, quella dei lavoratori: 91% di adesioni, 90% di vaccinati con almeno una dose; 86% di vaccinati completi. La campagna per la somministrazione della terza dose di vaccino in abbinata all'antinfluenzale, dedicata a immunocompromessi e over80, procede ottimamente. Grazie all'esemplare senso civico dei cittadini lombardi e a medici, personale sanitario e amministrativo, esercito, protezione civile e volontari, oggi l'incidenza dei positivi al Covid su 100 mila abitanti si attesta a 20, molto al disotto della media nazionale, con l'occupazione di posti letto in area medica di meno del 5% e di ricoveri in terapia intensiva sotto al 4%", ha concluso la vicepresidente

Terza dose "booster", avanti in Lombardia con operatori sociosanitari e over 60

Regioni

Abruzzo Sono 6 (di etàcompresa tra 3 e 63 anni) i nuovi casi positivi. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2549.

Alto Adige Sei nuovi casi su appena 1.205 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno registra un nuovo decesso per un totale di 1.197 vittime collegate al coronavirus da inizio pandemia.

Basilicata Nella giornata di ieri sono stati processati 277 tamponi molecolari, di cui 9 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 27 guarigioni.

Calabria Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1223979 (+1.648). Le persone risultate positive sono 84932 (+65) rispetto a ieri.

Campania Sono 129 i casi positivi nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Aumenta il tasso di incidenza. Se ieri era pari all'1,53%, oggi è 2,31%. Un solo decesso è stato registrato. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri nelle terapie intensive che salgono a 14 (+2); stabile il dato per la degenza con 178 ricoveri (-1).

Emilia Romagna Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 191 nuovi casi di positività, sulla base di 9.710 tamponi registrati. Ma si contano ancora sei vittime, fra loro anche un uomo di 44 anni morto in provincia di Ferrara. I casi attivi tornano a superare quota 15mila, ma il 97,5% degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

Marche Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 17 nuovi casi, il 4,5% rispetto ai soli 377 tamponi processati (ieri il rapporto era stato del 3,8%, con 79 casi su 2.089 tamponi); il tasso di incidenza ora è a 30,40 (ieri era a 34,03). Un decesso

Molise In leggera risalita i contagi nella settimana appena passata. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 32 contro i 20 della settimana precedente. Risale di poco anche il tasso di positività che passa dallo 0,7 per cento all'1,2 per cento. Continuano invece a diminuire i numeri degli attualmente positivi, che in regione oggi sono 85 contro i 108 di una settimana fa. Stabile la situazione dei ricoveri: restano 3 i pazienti all'ospedale Cardarelli di Campobasso (uno di loro è in terapia intensiva)

Puglia Sono 76 i nuovi casi di contagionelle ultime ore. Si tratta del'1% dei 7.566 test processati. La gran parte dei nuovi casi è attribuita alla provincia di Foggia in cui si contano 54 nuove positività. Gli attualmente positivi sono 2.402 di cui 134 ricoverati in area non critica

covid e 21 in Terapia intensiva. Non si registrano decessi mentre i guariti da inizio pandemia a oggi salgono a 260.629.

Sardegna 23 i nuovi casi di positività su 1.021 persone testate e 1.523 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 77 quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.637 persone (9 in meno rispetto a ieri).

Sicilia Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono 2036, il 34,3% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 2,8% al 2,0%.

Toscana I nuovi casi sono 162 su 7.745 test di cui 5.075 tamponi molecolari e 2.670 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,09% (4,5% sulle prime diagnosi. Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 81,3 anni.

Trentino Nessun decesso. Ridotti, come accade sempre in corrispondenza della domenica, i tamponi analizzati ieri: 964 i test rapidi che hanno individuato 8 casi positivi e 90 molecolari che hanno riscontrato 2 nuovi casi. I nuovi guariti sono 8, per un totale pari a 46.929.

Umbria Sono stati sei i nuovi positivi e scende da 46 a 45 il numero dei ricoverati complessivi negli ospedali mentre restano fermi a cinque i posti letto occupati nelle terapie intensive. Tra domenica e lunedì non ci sono stati altri morti per il virus mentre sono stati registrati 29 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 649, 23 in meno del giorno precedente.

Valle d'Aosta Nessun decesso e nessun caso positivo al Covid 19 in Valle d'Aosta. Nessun nuovo guarito è stato registrato dal bollettino regionale che segnala che il totale resta, dunque, di 11.623. Casi fino ad oggi testati sono 87.997 mentre i tamponi effettuati sono 196.918. I decessi di persone risultate positive al Covid inizio emergenza ad oggi sono 474.

Veneto Con l'inizio della settimana scende la curva dei nuovi casi: 156 nelle ultime 24 ore, con il totale che passa a 472.672. Il Bollettino regionale riporta anche 2 decessi, per un totale di 11.794 vittime.

Mondo

Brasile Sono 167 i decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con una media di 437 vittime al giorno la settimana scorsa, il livello più basso dal 13 novembre del 2020: dall'inizio della pandemia i morti sono 601.047 a fronte di un totale di 21.573.883 casi, inclusi 8.564 nella giornata di ieri.

Cina Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 25 nuovi casi confermati di Covid-19, tutti importati dall'esterno. Di questi, 14 sono stati segnalati nello Yunnan, 4 nello Shandong, 3 a Shanghai, 2 nel Guangdong e uno ciascuno nella Mongolia Interna e nel Guangxi. Non sono emersi nuovi casi sospetti né si sono verificati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Nuova Zelanda Annunciato l'obbligo del vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari e per gli insegnanti. "No jab, no job" è la linea del governo rispetto a queste due categorie. I sanitari dovranno aver ricevuto la doppia dose entro il prossimo primo dicembre, mentre la scadenza per gli insegnanti è fissata al primo gennaio 2022.

Russia Registrati 29.409 nuovi casi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 28.647 del giorno precedente, e 957 vittime. Lo ha reso noto il Centro di risposta federale alla pandemia, aggiornando il bilancio complessivo dei contagi a 7.804.774.

San Marino Sono 36 i casi totali di positività al Covid. Lo rende noto l'Istituto di sicurezza sociale. Due sono le persone ricoverate all'ospedale di Stato, una di loro si trova in terapia intensiva. Le quarantene attive sono 34. Il totale delle vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna fino a ieri è di 47.382 di cui 22.765 persone vaccinate con la prima dose e 24.617 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi. Ha completato il ciclo di immunizzazione l'81,50 % della popolazione vaccinabile.

Usa Merck & Co Inc ha chiesto l'autorizzazione per l'uso di emergenza negli Stati Uniti della sua pillola per il trattamento di pazienti con sintomi

Covid da lievi a moderati. Il trattamento, molnupiravir, è stato sviluppato con Ridgeback Biotherapeutics.

