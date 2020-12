Milano, 26 dicembre 2020 - Santo Stefano in zona rossa per la Lombardia, dove fino a domani varranno le norme più restrittive del decreto legge delle feste varato dal premier Giuseppe Conte. Un "mini lockdown" che proseguirà fino all'inizio della prossima settimana: da lunedì 28 dicembre scatterà infatti la prima "tregua arancione", con un allentamento delle misure anti-Covid. Il decreto con le norme per le festività segnate dell'emergenza coronavirus si è reso necessario per scongiurare una nuova impennata dei contagi. Sebbene in Lombardia la pressione sugli ospedali sia da giorni in lento ma costante calo non è possibile allentare la guardia: il personale sanitario (già provato da mesi in trincea) e le strutture ospedaliere non possono permettersi una nuova ondata. Questo perché nonostante il calo dei ricoveri i reparti Covid sono ancora impegnati a fronteggiare gli accessi della seconda ondata, scattata dopo l'estate. A destare particolare apprensione è l'andamento della pandemia nel Veneto, con 5.010 nuovi positivi nella sola giornata di Natale. A seguire, per nuovi contagi giornalieri, la Lombardia, davanti a Emilia Romagna (con 2.127 casi) e Lazio (1.691 casi)

Ieri, 25 dicembre, erano 19.037 i nuovi casi di Coronavirus registrati a livello nazionale, dato che ha portato il totale a 2.028.354. 459 le vittime nelle ultime 24 ore (in tutto 71.359 da inizio emergenza). 152.334 i tamponi per il Covid effettuati, circa 41mila in meno rispetto a venerdì. In aumento al 12,49% il tasso di positività, oltre tre punti in più rispetto a giovedì quando era al 9,3%. Continua il trend in flessione dei ricoveri: 2.584 le persone ricoverate in terapia intensiva per Covid in Italia, con un calo di 5 nelle ultime 24 ore nel saldo tra ingressi e uscite. 165 gli ingressi giornalieri in rianimazione. Secondo i dati del ministero della Salute nei reparti ordinari ci sono 23.402 persone ricoverate con sintomi, 668 in meno rispetto a ieri.

Per quanto concerne i numeri dell'emergenza Covid nella regione lombarda, a fronte di 27.942 tamponi effettuati, ieri erano 2.628 i nuovi contagi (di cui 198 debolmente positivi), con il tasso di positività ancora in crescita, al 9,4% (venerdì 8,2%). I decessi erano 105 per un totale di 24.782 morti dall'inizio della pandemia. Una persona in più ricoverata in terapia intensiva (per un totale di 522), mentre sono diminuiti i pazienti negli altri reparti (-202, per un totale di 3.976). I guariti/dimessi di ieri erano 1.721 (in totale 386.391, di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti).

Bollettino Covid Italia 26 dicembre / Pdf

Qui pubblicheremo, non appena disponibili, i dati del bollettino del Ministero della Salute con i dati dell'emergenza Covid-19 in Italia

Bollettino Covid Regione Lombardia 26 dicembre

Qui pubblicheremo i dati del bollettino della Regione Lombardia con i contagi provincia per provincia

Vaccino anti-Covid: domani è il V-Day

Domenica 27 dicembre in Lombardia sarà il V-Day: la regione avrà così a disposizione le prime 324 fiale di vaccino anti-Covid che permetteranno di ottenere 1.620 dosi. Saranno consegnate all’Ospedale di Niguarda (conservate in crio box) da dove poi partiranno per le altre 11 province. Il vaccino anti Covid è arrivato in Italia ieri. I tir contenenti le celle frigorifere (a -75°) con le prime 9.750 fiale del farmaco Pfizer hanno varcato il confine col Brennero ieri alle 9:30 del mattino, quindi in serata alla caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto di Roma da cui sono state scortate allo Spallanzani di Roma.

La videoguida al vaccino anti-Covid: chi, dove e quando

Le altre notizie sul Covid:

Covid, bollettino di oggi. Dati Coronavirus Italia e regione per regione

Covid Giappone, da lunedì frontiere chiuse. A Tokyo altri 949 casi

Vaccino Covid in Italia: a chi va per primo e a chi per ultimo