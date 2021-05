Milano - Per la prima volta l'Italia si colora tutta di giallo, con un assaggio di normalità in vista dell’estate e dopo un lungo inverno di restrizioni. E sono ben sette le regioni che potrebbero addirittura passare in zona bianca entro la metà di giugno. Dopo il monitoraggio di venerdì scorso, oggi, anche la Valle d'Aosta, unica regione rimasta in arancione, vede alleggerire le misure restrittive. Dunque, la situazione è in forte miglioramento: sul fronte dei servizi ospedalieri, la pressione sia per le terapie intensive che per i reparti ordinari si è attestata al di sotto del livello critico in tutte le regioni. La stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è scesa a 0,78, stabilmente al di sotto della soglia epidemica, in diminuzione rispetto allo 0,86 della scorsa settimana. Il weekend scorso ha portato una grandissima novità: la riapertura dei centri commerciali. Oggi riaprono le palestre ma con protocolli di sicurezza rigorosissimi, tanto da costringere diversi gestori a rinviare la riapertura dell’impianto. E, nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori cambiamenti per bar, ristoranti, piscine e coprifuoco. "Spero che le mascherine si possano togliere definitivamente, penso che questo potrebbe avvenire già verso metà luglio", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sull'ipotesi di alleggerire le restrizioni legate al Covid.

Italia in 'giallo' e 7 regioni verso la zona bianca

Nuovo decreto: il calendario delle riaperture

Domenica si sono registrati 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia. Sabato erano stati 4.717. Nelle ultime 24 ore ci sono state 72 vittime, mentre il giorno prima erano state 125. Il tasso di positività è stato del 2,2%, in aumento rispetto

all'1,6% di sabato (+0,6%). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.192.183, i morti 125.225. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866 (+6.573 rispetto a sabato), gli attualmente positivi 281.092 (-2.652). In isolamento domiciliare ci sono 270.521 persone (-2.305 rispetto a sabato). I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.1621 di cui 1.410 in Terapia intensiva. La regione con il maggior numero è la Lombardia (711), seguita da Campania (628), Lazio (413), Toscana (382). Qui pubblicheremo i dati e il pdf odierni del bollettino Covid Lombardia.

Bollettino Covid: i dati di oggi in Italia

Con 32.977 tamponi effettuati, domenica, sono stati 711 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (sabato 1.7%). Sono calati i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, 294) che negli altri reparti (-86, 1.480). I

decessi sono stati 9 per un totale complessivo di 33.471 morti in regione. Per quanto riguarda le province, sono stati 242 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 103 a Brescia, 80 a Bergamo, 64 a Monza e Brianza, 39 a Como, 24 a Cremona, 45 a Mantova, 31 a Varese, 24 a Pavia, 19 a Lecco, 16 a Sondrio e 11 a Lodi. Qui pubblicheremo i dati e la tabella odierni del bollettino Covid Lombardia.

Bollettino Covid Italia e Lombardia del 23 maggio

Abruzzo

Sono complessivamente 73.704 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 15 nuovi casi (di eta' compresa tra 5 e 86 anni). I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 2, residenti in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 caso e sale a 2469 (si tratta di un uomo di 85 anni della provincia di Teramo, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma e' stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65327 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.908 (-59 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.093.923 tamponi molecolari (+1298 rispetto a ieri) e 453.689 test antigenici (+269 rispetto a ieri). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.9 per cento. 183 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5708 (-68 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Basilicata

La task force regionale della Basilicata ha comunicato in una nota che nei giorni 22 e 23 maggio sono stati processati 1.049 tamponi di cui 42, tutti relativi a residenti in Basilicata, sono risultati positivi. Nelle stesse giornate non si è verificato nessun decesso.

Lazio

Sono 26.647 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.219 ricoverati, 194 in terapia intensiva e 25.234 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 305.156, i morti 8.101 su un totale di 339.904 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Marche

Contagi e ricoveri in netto calo nelle Marche. Nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 58 nuovi casi di ' Covid-19', il 12,8% rispetto ai soli 453 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 5,7%, con 107 nuovi casi su 1.889 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 102,002. Continua a scendere velocemente il numero dei pazienti ' Covid-19' ricoverati negli ospedali: sono complessivamente 206, 8 in meno rispetto a ieri, dei quali 205 (-7) sono assistiti nei reparti e 1 (-1), nei pronto soccorso.

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 4.120 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 71 casi positivi, in particolare 20 in provincia di Foggia e 36 in provincia di Lecce. Sono stati inoltre registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Barletta, Andria, Trani , uno in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test, 210.660 sono i pazienti guariti e 31.769 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

In Toscana 245 nuovi casi di Coronavirus, su 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test antigenici rapidi, 14 morti e 581 guariti. Il tasso dei positivi è del 2,9% sul totale dei tamponi e del 7,5% sulle nuove diagnosi. Malgrado l'effetto del weekend anche nell'ultima giornata si registra un calo della pressione sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid restano 741 (-19), di cui 133 in terapia intensiva (due in meno). Dall'inizio dell'emergenza sono 239.719 i contagi accertati, 222.131 le guarigioni e 6.639 i decessi. Ancora in discesa gli isolamenti domiciliari di asintomatici e pazienti con sintomi lievi: oggi, in base a quanto ricostruito dai dati delle Asl, sono 10.208 (-331). Viceversa si registra un lieve aumento delle sorvegliante attive di persone entrate in contatto con casi infetti: 25.279 (+48).

Umbria

Sono stati dieci i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno (erano stati 15 lo stesso giorno di una settimana fa). Sono stati registrati 29 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi sono ora 1.946, 21 meno di domenica. Sono stati analizzati 569 tamponi e 415 test antigenici. Il tasso di positività e dell'uno per cento sul totale (1,49 lunedì scorso) e dell'1,7 sui soli molecolari (era 2,6 sette giorni fa).

Veneto

Sono 150 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, l'1,44% dei 10mila tamponi effettuati. Superati i 10 milioni di tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Undicimila i positivi ad oggi in isolamento in Veneto, 845 invece i ricoverati negli ospedali veneti in netto calo da giorni. Due i decessi registrati.

Si è aperta la settimana dei trentenni: in Lombardia infatti tra pochi giorni scatterà l'apertura delle prenotazioni per la fascia 30-39 anni. Il via libera scatterà ufficialmente giovedì 27 maggio 2021. Si tratta del penultimo step della campagna vaccinale nella regione più colpita dalla pandemia. Dopo i trentenni sarà il momento dell'ultima categoria: i giovanissimi, di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Per loro le prenotazioni si apriranno in una data simbolica, quella del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Nel frattempo arrivano buone notizie sul fronte dei contagi: ieri con 47.376 tamponi effettuati, erano 828 i nuovi casi, con il tasso di positività stabile all'1.7% (il giorno prima 1.8%). Ancora in flessione i ricoverati sia in terapia intensiva (-10, 298) che negli altri reparti (-96, 1.566). I decessi ieri erano 13 per un totale complessivo di 33.462 morti in regione.

Vaccini in Lombardia: tocca alla fascia 30-39

I numeri epidemiologici in Lombardia "sono in miglioramento ovunque, il virus sta calando d'intensita' e si sentono gli effetti benefici delle vaccinazioni", un trend che "ci avvantaggia" nella "battaglia contro il virus", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a "Mattino Cinque' su Canale5. Riguardo il richiamo vaccinale durante le vacanze estive: le persone "dovranno tornare a casa" per farlo. "Nel nostro piano abbiamo messo pochissimi richiami nelle due settimane centrali di agosto - ha ripetuto il governatore - abbiamo fissato il richiamo prima o dopo o lo abbiamo messo in quelle settimane a chi dichiarava che non andava in vacanza in quel periodo". In sostanza ha spiegato Fontana quando si va a fare il vaccino "si può chiedere di anticipare o posticipare di qualche giorno. Se la cosa rientra nei parametri consentiti, si cerca di dare questa opportunità. Non è una garanzia ma una possibilità che, se ci sono le condizioni, noi cerchiamo di concedere ai nostri concittadini". Poi, si è tornati a parlare della campagna vaccinale attraverso linee dedicate alle aziende e ai loro lavoratori, all'interno dei grandi hub massivi e disponibilita' delle imprese a provvedere alle somministrazioni nei propri luoghi di lavoro. Questi gli obiettivi del documento che disciplina le somministrazioni e le linee guida del protocollo d'intesa tra Regione e aziende approvato dalla giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, di concerto con l'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Non appena arrivera' il via libera del commissario governativo per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, la Lombardia potra' avviare la campagna vaccinale non solo nelle aziende, ma anche per le aziende.