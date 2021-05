Alla vigilia di un'Italia tutta zona gialla i dati, che risentono del fisiologioco minor numero di tamponi, confermano un arretramento della pamdemia anche a fronte di un numero sempre crescente di vaccini. Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 125. Il tasso di positività è del 2,2%, in aumento rispetto

all'1,6% di ieri (+0,6%). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.192.183, i morti 125.225. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866 (+6.573 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 281.092 (-2.652). In isolamento domiciliare ci sono 270.521 persone (-2.305 rispetto a ieri).

Sono 3.995 nuovi contagi su 179.391 tamponi mentre i decessi sono 72.

Il bollettino di ieri sabato 22 marzo

Vaccini: iniezioni a casa per i fragili. Ecco come funzionerà il servizio



I contagi in Italia / PDF

Con 32.977 tamponi effettuati, sono 711 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (ieri 1.7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, 294) che negli altri reparti (-86, 1.480). I decessi sono 9 per un totale complessivo di 33.471 morti in regione. Per quanto riguarda le province, sono 242 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 103 a Brescia, 80 a Bergamo, 64 a Monza e Brianza, 39 a Como, 24 a Cremona, 45 a Mantova, 31 a Varese, 24 a Pavia, 19 a Lecco, 16 a Sondrio e 11 a Lodi.

Zona bianca Lombardia, vaccini e turismo. Le tappe per il ritorno alla libertà

"L'elisir di lunga vita" del Garda, un gene che dà speranza contro il Covid

Abruzzo

Oggi 68 nuovi positivi, eseguiti 3013 tamponi molecolari e 1300 test antigenici, 2 deceduti, nessun guarito, 5967 attualmente positivi (+66), 178 ricoverati in area medica (-1), 17 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 5776 in isolamento domiciliare (+71).

Alto Adige

Sono 45 i nuovi casi su 3.074 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore e' stato registrato un decesso facendo così salire a 1.173 il totale dei morti da inizio pandemia. Le nuove positività sono 41 su 644 tamponi molecolari esaminati e 4 su 2.430 test antigenici effettuati. Stabili i ricoveri dei pazienti: 13 sono nei normali reparti ospedalieri, 5 in terapia intensiva e 9 in strutture private convenzionate.

Basilicata

Non si registrano decessi in Basilicata per via del Covid nelle ultime 24 ore . Lo comunica la task force regionale che segnala 38 nuovi casi positivi emersi ieri a fronte di 820 tamponi molecolari processati. Si registrano anche 68 guariti.

Calabria

Sono 165 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive su 2.724 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 778.722 soggetti per un totale di 847.263 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 65.881, quelle negative 712841. I decessi sono 1.138 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 53.536 (+129 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 313 (-9 rispetto a ieri).

Campania

I positivi del giorno sono 628, di cui 444 asintomatici e 184 sintomatici. Inoltre, si registrano 5 decessi (3 deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 7.074 morti. I guariti sono 1.116, per un totale di 336.853.

Emilia Romagna

Sono meno di 300, come non succedeva dal 9 ottobre, i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 12.685 tamponi. È l'incremento giornaliero più basso del 2021. I guariti sono 547 in più di ieri, i casi attivi 254 in meno (19.082 in totale, di cui il 95,3% in isolamento a casa). I pazienti in terapia intensiva sono 122 (-4), quelli negli altri reparti 766 (-25) e si contano altri 6 morti, tra cui un 44enne nel Parmense.

Friuli Venezia Giulia

Su 2.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 1.308 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,31%). Nella giornata odierna si registra un decesso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 9 e quelli in altri reparti sono invece 57.

Lazio

Su oltre 21mila test, si registrano 413 nuovi casi positivi (-81), i decessi sono 8 (+2), i ricoverati sono 1255 (-28). I guariti 1109, le terapie intensive sono 194 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma città' sono a quota 217. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive.

Liguria

Ci sono altri 58 contagi di covid-19ma i positivi totali scendono ancora (-56 a 3.186) e si riducono anche i ricoverati, che diventano 233, 4 in meno della vigilia, con 43 persone in terapia intensiva, stabili rispetto alla vigilia. Il numero dei positivi rispetto ai 3.614 test effettuati (2.058 tamponi, 1.556 antigenici rapidi) corrisponde a una risalita dell'indice dei contagi all'1,6% (ieri 1,1%). In sorveglianza attiva ci sono 2.506 persone, contro le 2.630 della vigilia. La pandemia causa poi ancora una vittima, un uomo di 63 anni, deceduto ieri all'Ospedale di Sarzana. Quanto al numero delle vaccinazioni, ne sono state somministrate 856.974 in totale, pari al 94% di quanto consegnato in regione. Nell'ultima giornata le vaccinazioni sono state 2.984 (2.703 di tipo mRna e 281 a vettore virale). Al momento risulta che 299.607 persone abbiano completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose.

Marche

Individuati 107 nuovi casi, il 5,7% rispetto ai 1.889 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo rispetto al giorno precedente, quando era stato del 7,6%, con 125 nuovi casi su 1.645 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 101.944. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale.

Piemonte

Sono 271 i nuovi casi di persone risultate positive, pari al 2,4% di 11.189 tamponi eseguiti, I ricoverati in terapia intensiva sono 108 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 861 (-32 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6959. Sono 2 i decessi comunicati dall'Unita' di Crisi della Regione

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 274 nuovi casi positivi al Coronavirus su 6.377 test processati, per una incidenza del 4,3% (ieri era 4,4%). Inoltre, oggi sono morte 20 persone (ieri i decessi erano stati 9).

Toscana

I nuovi casi sono 382 su 16.834 test. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri diminuiscono i contagi giornalieri a fronte di un numero inferiore di test, con il tasso di positività in rialzo: nel precedente report i casi erano 358 su 22.050 tamponi, con un'incidenza di positivi pari all'1,62% (4,8% sulle prime diagnosi).

Trentino

Un altro giorno, ed è il quarto, senza decessi per Covid-19 in Trentino. La conferma arriva dal consueto bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa inoltre della presenza di 33 nuovi casi positivi al molecolare e di 19 all’antigenico. I molecolari hanno anche confermato 18 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Le vaccinazioni intanto procedono con costanza: questa mattina si è raggiunta quota 267.912, di cui 59.789 seconde dosi.

Sardegna

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 20 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.273.431 tamponi, per un incremento complessivo di 2.838 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.446 in tutto). Sono invece 182 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.209 e i guariti sono complessivamente 41.559 (+80).

Sicilia

Sono 238 i nuovi casi a fronte di 11.010 tamponi effettuati, su un totale di 4.383.759 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 decessi (ieri 17), che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 5.739. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 12.928 (-339) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 618, di cui 102 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.208 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 204.225 (+575).

Umbria

Tornano sotto quota 2 mila gli attualmente positivi al Covid, 1.967 a domenica 23 maggio, 63 in meno di sabato. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 40 i nuovi positivi, 102 guariti e un altro morto per il virus, 1.389 dall'inizio della pandemia. Sono stati analizzati 1.890 tamponi e 3.077 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,8 per cento sul totale (0,6 sabato) e del 2,1 sui soli molecolari (era 1,9). I ricoverati negli ospedali nei reparti ordinari sono 91, uno in meno, e 13 (uno in più) nelle terapie intensive.

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta, dopo l'analisi di 178 tamponi, sono 15 i nuovi casi di covid riscontrati. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi. Lo comunica in una nota la Regione.



Veneto

Sono stati 133 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Numeri che confermano il calo costante della curva dell'infezione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 421.924, quello delle vittime è 11.528. Rispetto a ieri si segnala un leggero aumento dei dati clinici: sono 857 (+4) i ricoverati in totale, dei quali 761 (+8), in area non critica, e 96 (-4) nelle terapie intensive,i. Gli attualmente positivi sono 11.150 (-146).

Sono saliti a più di 8.800 in India i casi segnalati di infezione dal letale «fungo nero», una crescente complicazione nei pazienti con il coronavirus provocata dall'abuso di farmaci steroidei usati per curare il Covid. La mucormicosi, solitamente molto rara con una ventina di casi all'anno, ha un tasso di mortalità del 50%.



In Italia sono ormai dieci milioni (per la precisione 9.997.294, pari al 16,87% delle popolazione) le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.13 di oggi. Sono 30.490.624, invece, le dosi di vaccino anti Covid somministrate, pari al 92,5% di quelle consegnate, che ammontano a 32.975.467. Nel dettaglio sono state consegnate 22.141.080 dosi Pfizer/BioNTech, 3.025.157 Moderna, 7.085.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 723.750 Janssen (J&J).

"La seconda dose in villeggiatura è un'ipotesi suggestiva, ma rischieremmo di compromettere i risultati del piano vaccinale. Ci sono delle priorità. Poi se le regioni corrono più veloci e fanno qualcosa in più ben venga, ma credo che ad ora si possa tranquillamente tornare dalla vacanze per fare il vaccino". Lo ha spigato Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, intervenendo sul dibattito del dove e come eventualmente vaccinari gli italiani in vacanza.



Non sono ancora finiti i guai della Scala con il Covid. Dopo che lo scorso 7 dicembre il teatro aveva dovuto cancellare in corsa la Lucia di Lammermoor dell'inaugurazione per un focolaio di Coronavirus nel coro, ora - a pochi giorni dalla presentazione della nuova stagione - si vede costretto a sospendere la rappresentazione dell'Italiana in Algeri del 25 maggio perché un membro del cast è risultato positivo. Lo spettacolo, inizialmente ideato solo per lo streaming, è stato poi aperto agli under 30 dopo l'allentamento delle misure anticontagio.