Allerta alimentare, richiamato minestrone con pezzi di vetro e zuppa ai clostridi

Milano, 4 maggio 2024 - Allarme alimentare per minestrone e zuppa di farro da parte del ministero della Salute. Per il primo c’è il rischio della presenza di frammenti di vetro nelle porzioni mentre per la zuppa c’è un potenziale rischio di presenza di di clostridi

Il minestrone

Per la presenza di frammenti di vetro è stato richiamato un lotto di Minestrone Classico a marchio La Valle degli Orti, venduto nel formato da 850 grammi. Il numero di lotto è L4043F10 e la scadenza è agosto 2025. L’azienda che ha prodotto il minestrone è Frosta, presso lo stabilimento che si trova a Lommatzsch, Messaer Strasse 3-5, in Germania

Il ministero avverte “di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita”.

La zuppa

Richiamo per “presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche” per la Zuppa con farro e verdure commercializzata da Eurospin Italia. Si tratta del lotto L124110 prodotto da Ortomad - La Linea Verde SpA . Confezione da 620 grammi con scadenza 9 maggio 2024.

La più comune infezione da clostridi è la gastroenterite che di norma si risolve spontaneamente. Gravi infezioni da clostridi sono relativamente rare, ma possono essere fatali. Clostridium botulinum è il più noto tra i clostridi produttori di tossine botuliniche.

Anche in questo caso il consiglio e di “non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”.