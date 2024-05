Il biglietto Atm va in pensione e s’infila tra le pagine di un libro

Una giornata di sciopero, quella di oggi, farà da spartiacque fra due ere, una che finisce e un’altra che inizia. Domani va in pensione il biglietto cartaceo “usa e getta” Atm che, per quanto si fosse col tempo modernizzato, è stato utilizzato dalla nascita del trasporto pubblico. Ovviamente sarà un saluto graduale per dare modo a chi ha titoli non ancora esauriti di utilizzarli fino al prossimo 30 novembre. Poi il leggendario cartoncino, sostituito da una biglietto elettronico ricaricabile, si trasformerà in oggetto da collezione.

Questo è il destino, ma dovranno passare anni, decenni, come sta accadendo ai gettoni per le cabine telefoniche. Oggi i gettoni più diffusi e recenti, legati alla lira e non all’euro, hanno un valore che oscilla da 1 a 15 euro, ma quelli più antichi, i primi della serie per capirci, possono valere dai 60 agli 80.

Cosa fare allora, ad esempio, con il ticket “usa e getta” che abbiamo nel portafoglio? Utilizzarlo o riporlo per i nipotini in un luogo sicuro, ad esempio in mezzo a un libro. Chissà fra trenta, quarant’anni quanti euro potrà valere? E sarà una bella sorpresa per chi se lo troverà tra le pagine di un volume ereditato: se non di grande valore sarà comunque un piacevole ricordo di un’era passata. Un’era dove, anche nei piccoli gesti quotidiani, c’era già una visione concreta di sostenibilità ambientale.