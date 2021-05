Milano - La campagna vaccinale in Lombardia potrebbe concludersi entro metà luglio. "Ho avuto una rassicurazione che mi ha molto soddisfatto perché le dosi per il prossimo mese di giugno saranno più di 2,8 milioni. Il che ci consentirà di aumentare le dosi vaccinali quotidiane, che ci consentirà, se le stesse cifre si potranno ripetere nel mese di luglio, di concludere almeno una vaccinazione per tutti i cittadini lombardi, entro la fine del mese di luglio". Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo a Rainews24. "Se poi le dosi dovessero aumentare - ha aggiunto - potremmo anche evidentemente anticipare la conclusione della campagna vaccinale. Comunque già questa è un'ottima notizia e ringraziamo il generale Figliuolo che ci ha consentito di avere queste ulteriori quantità".

Oggi si è aperta la settimana dei trentenni: in Lombardia infatti tra pochi giorni scatterà l'apertura delle prenotazioni per la fascia 30-39 anni. Il via libera scatterà ufficialmente giovedì 27 maggio 2021. Si tratta del penultimo step della campagna vaccinale nella regione più colpita dalla pandemia. Dopo i trentenni sarà il momento dell'ultima categoria: i giovanissimi, di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Per loro le prenotazioni si apriranno in una data simbolica, quella del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Come spiegato negli scorsi giorni, con 85mila vaccini al giorno la prima dose per tutti è prevista per il 30 agosto. Con 100mila la conclusione potrebbe arrivare il 30 luglio. In caso di 120mila vaccinazioni giornaliere si potrebbe anticipare al 10 luglio.

"In base alla programmazione delle consegne dei vaccini da oggi al 28 giugno, da metà giugno la Lombardia potrebbe toccare una media giornaliera di 100mila vaccinazioni al giorno" ha detto la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. A partire dalla giornata odierna, 24 maggio, e fino a lunedì 28 giugno, il piano prevede la consegna di 1.983.150 dosi di Pfizer, 374mila Moderna, 331.500 AstraZeneca e 135.600 Johnson & Johnson. "Il piano è sempre suscettibile di variazioni - ha sottolineato Moratti -, ma la previsione ci consente di attenderci per la metà di giugno il raggiungimento di una media di 100mila somministrazioni quotidiane, se il commissario Figliuolo ce lo consentirà. Con questa velocità la campagna vaccinale avrebbe una svolta e l'obiettivo di vaccinare i lombardi almeno con la prima dose per la fine di luglio non sarebbe impossibile da raggiungere".

Come si prenota il vaccino in Lombardia

Come detto dal 27 maggio toccherà alla fascia 30-39. Le modalità di prenotazione sono le medesime delle altre fasce. Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.