Achille Costacurta si scusa con la polizia dopo la notte di follia a Milano

Dopo la notte di follia su un taxi a Milano che gli è costata una denuncia per aver sferrato un pugno a un poliziotto, Achille Costacurta, il figlio dell’ex difensore del Milan, Alessandro, e della modella Martina Colombari chiede scusa alla polizia. E lo fa sui social, in perfetto stile Generazione Z.

Niente frasi di circostanza ma solo una storia decisamente minimal su Instagram, pochi secondi in cui appare la scritta “Scusa...” su sfondo nero, con la polizia di Stato taggata e tre cuoricini rossi a seguire. Ma tanto basta per lasciar ipotizzare che il 18enne, inondato di critiche sui social dopo la notizia della sfuriata in taxi e della successiva aggressione a un agente, si sia reso conto della gravità delle sue azioni e abbia deciso di riparare a suo modo.