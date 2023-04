Achille Costacurta, serata di follia a Milano: si barrica in un taxi, poi dà un pugno a un vigile

Milano – La sfuriata nel taxi, senza un apparente motivo. L’aggressione ai vigili, uno dei quali colpito al volto con un pugno e dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. E la denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Fine serata agitato quello di martedì per Achille Costacurta, 19 anni da compiere a ottobre, figlio dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro e della modella, attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, con la quale ha partecipato recentemente alla trasmissione Pechino Express (la coppia “Mamma e figlio” è stata eliminata giovedì scorso dal programma che sta andando in onda su Sky in queste settimane).

Ecco i fatti, stando a quanto confermato al Giorno da più fonti. Poco dopo le 23, il ragazzo è salito a bordo di un taxi in zona Tortona, ma dopo pochi minuti avrebbe iniziato a dare in escandescenze all’interno dell’auto bianca. Il conducente si è spaventato e si è avvicinato a una pattuglia di agenti della polizia locale, in via Savona per svolgere un servizio per il Fuorisalone. Il tassista ha detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso; qualcuno l’avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini. Fatto sta che il conducente è sceso, mentre Costacurta junior è rimasto in macchina, rifiutandosi di uscire. I ghisa sono riusciti in qualche modo ad aprire le portiere, ma uno di loro, un graduato, è stato colpito dal diciottenne vicino a un occhio con un cazzotto.

Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, è stato immobilizzato e portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale: a valle degli accertamenti investigativi, è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, d’intesa con il pm di turno; sembra che nel corso della perquisizione gli sia stato trovato addosso anche un piccolo quantitativo di stupefacente. All’alba è stato affidato al padre, arrivato in macchina in via Custodi per riaccompagnarlo a casa.

Solo due giorni fa, Achille Costacurta ha fatto parlare di sé per un duro sfogo sui social nei confronti del rapper Fedez. Prendendo spunto da un video pubblicato su Instagram dalla moglie Chiara Ferragni, che dava conto ai suoi follower di una visita con i due figli Leone e Vittoria in una fabbrica di cioccolato di Dubai, il diciottenne ha ricordato un episodio risalente a diversi anni fa, avvenuto in un ristorante. "Questo st...o. Quando avevo l’età di Leone, io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare", ha affermato, condividendo il filmato della influencer. "Per non fare il suo gioco, mio papi mi ha preso ed è andato a casa". "Forse adesso - ha aggiunto - non lo farebbe più perché ha avuto figli?", la domanda seguita da un’ultima stoccata. "Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino".

