Achille Costacurta e la sua dipendenza dai social network

Achille Costacurta, protagonista della serata di follia a Milano, oggi è un famoso influencer la cui popolarità è recentemente cresciuta anche grazie alla partecipazione, assieme alla celebre mamma Martina Colombari alla trasmissione Sky Pechino Express (erano la coppia “Mamma e figlio”). Il suo rapporto con i social network, però, in passato gli ha creato qualche problema, trasformandosi in una vera e propria dipendenza grave che lo ha portato a chiudersi dal mondo esterno. I suoi rapporti con gli altri, avrebbe raccontato lui stesso, sono stati messi in discussione e solo l’aiuto dei genitori gli ha permesso di rivedere tutte le sue priorità e riprendere in mano la sua vita.

In una recente intervista Achille Costacurta ha raccontato di essere stato in passato schiavo dei social e di avere sviluppato una vera e propria dipendenza. “Per me i social network sono stati come un gioco d’azzardo – ha raccontato - non riuscivo a farne a meno. Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. A volte per imitarli e per fare meglio di loro. Sempre. È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato”.

“L’abitudine ti consuma – ha poi proseguito il rampollo di casa Costacurta – e se non sei capace di uscirne, ti prende la vita. Ti porta via. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Adesso non sono più schiavo di quel mondo e mi godo ogni singolo minuto delle mie giornate. Spesso senza mandare o ricevere messaggi. Sono io a decidere quando leggere un messaggio oppure quando mandarlo” ha aggiunto.

Solo due giorni fa, Achille si era reso protagonista di un duro sfogo sui social nei confronti del rapper Fedez. Prendendo spunto da un video pubblicato su Instagram dalla moglie Chiara Ferragni, che dava conto ai suoi follower di una visita con i due figli Leone e Vittoria in una fabbrica di cioccolato di Dubai, il diciottenne aveva ricordato un episodio risalente a diversi anni fa, avvenuto in un ristorante.

"Questo str***o. Quando avevo l’età di Leone – ha scritto sui suoi social il giovane Costacurta condividendo il filmato della Ferragni– io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare". “Per non fare il suo gioco, mio papi mi ha preso ed è andato a casa”. “Forse adesso – ha aggiunto – non lo farebbe più perché ha avuto figli?”, la domanda seguita da un’ultima stoccata. “Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino”.