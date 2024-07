Cremona, solo due conferme nella Giunta targata Andrea Virgilio: "Ho preferito i politici ai tecnici"

Cremona – Tutte le donne e gli uomini di Andrea Virgilio. Il nuovo sindaco ha distribuito incarichi e deleghe e come primo atto ha nominato vicesindaco Francesca Romagnoli, 52 anni, con le deleghe al Bilancio, al Personale e ai quartieri. È la presidente del comitato di quartiere Cascinetto, Villetta, Concordia, impiegata in Camera di Commercio e attiva nell’associazionismo, era in lista con Fare Nuova Cremona Attiva e ha ottenuto 153 preferenze. Paolo Carletti (Pd, 116 preferenze) è assessore all’urbanistica. Luca Burgazzi, Pd con 344 preferenze sarà assessore al Turismo; Simona Pasquali, anche lei Pd, con 158 voti, è assessore all’Ambiente. Santo Canale viene nominato assessore alla Sicurezza, alla polizia locale e alla protezione civile; Luca Zanacchi assessore allo Sport. Roberta Mozzi succede a Maura Ruggeri, che è stata assessore per dieci anni. La Mozzi, Sinistra per Cremona, con 105 preferenze, nella vita dirigente scolastica, gioca in casa e prende l’assessorato dell’Istruzione. Marina della Giovanna va al Welfare. L’assessorato alla Cultura è affidato a Roberto Bona, che è stato professore di Storia dell’arte al liceo classico Manin. Infine, presidente del consiglio sarà il plenipotenziario Luciano Pizzetti.

«Ho optato per una giunta politica e non tecnica – ha detto il nuovo sindaco. – Dovrà mantenere un rapporto saldo col comune e con le diverse realtà del territorio, a partire dagli organi intermedi. Avremo un canale per un confronto diretto con i cittadini, non solo attraverso gli strumenti partecipativi, ma facendo appello per il dialogo con la cittadinanza". Dei nove assessori, solo due conferme, ma con cambio delle deleghe e un ritorno (Bona, assessore che si era dimesso per motivi personali) nella passa legislazione.