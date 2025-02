Giacomo Matteotti divide il consiglio comunale: “No alla commemorazione”

Quintano (Cremona) – Aula spaccata su Giacomo Matteotti. Da una parte c’è la minoranza di Europa Verde che vorrebbe la commemorazione del parlamentare ucciso cento anni fa. Dall’altra il sindaco Elisa Guercilena, che “resiste“ al pressing di un momento per ricordare la figura del deputato ucciso dal fascismo. Tutto nasce lo scorso 17 dicembre quando in consiglio comunale arrivò una mozione di Europa Verde che chiedeva di commemorare Matteotti. “Avevamo chiesto al sindaco Elisa Guercilena di individuare il modo migliore per una cerimonia: un convegno, una serata o anche un semplice momento in consiglio comunale - spiega Leonardo Del Priore, capogruppo di Europa Verde -. La risposta ci ha sconcertato: dal momento che la sua non è una lista di partito ma civica, ha fatto capire che non intendeva affrontare questi argomenti”. Non si è fatta attendere la replica del sindaco.

“Ho tenuto a precisare che la decisione della maggioranza di non accogliere la richiesta di iniziative è stata dettata dal deliberato intento di evitare azioni riconducibili a ideologie contrapposte e ancora oggi motivo di divisione per la società italiana”. Tutto finito? Neppure per sogno. Perché l’11 gennaio il presidente di Europa Verde Andrea Ladina ha accusato Guercilena in un comunicato. “Sindaco ripensaci, così manchi di senso dello Stato”. La richiesta di commemorare Matteotti è stata così ripresentata. Il 21 gennaio si è espresso ancora Del Priore. “Non intendiamo polemizzare con nessuno ma rinnovare la richiesta di una sacrosanta commemorazione. Almeno con un minuto di silenzio”. Depositata l’interrogazione, si arriva a martedì sera, con un nuovo consiglio comunale dove il sindaco conferma: “Non commemorerò Giacomo Matteotti, non perché sia contraria a priori ma per evitare che l’argomento divenga fonte di discordia fra i quintanesi”. Ma a fine consiglio l’opposizione si alza per il minuto di silenzio e, tra lo stupore di tutti, il sindaco Guercilena dichiara chiusa la seduta con la maggioranza che si alza ed esce dall’aula.