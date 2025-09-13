Scontro con un camion. Muore sul colpo automobilista di 50 anni

Schianto mortale ieri mattina lungo la Paullese. La vittima è Michele Boschi, cinquantenne originario di Cremona ma residente a Cologno al Serio, nella Bergamasca. Alla guida della sua auto viaggiava lungo la Paullese quando – poco prima delle sette – all’altezza di Cappella Cantone, si è scontrato frontalmente con un camion che procedeva nella direzione opposta. Lo scontro è stato inevitabile e violentissimo: l’auto di Boschi dopo lo schianto ha finito la sua corsa nel campo adiacente la carreggiata, ribaltandosi. Il cinquantenenne è probabilmente deceduto sul colpo, incastrato tra le lamiere dell’abitacolo della sua vettura. Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi, con l’intervento del 118 di Cremona, del personale dei Vigili del fuoco ì, i carabinieri della stazione di Pizzighettone ed anche una pattuglia della Polizia Provinciale che ha coadiuvato i militari nella gestione del traffico.

La Paullese è rimasta bloccata nel tratto interessato dall’incidente per circa un paio di ore. All’arrivo dei soccorsi per Michele Boschi non c’era più nulla da fare, il suo corpo è stato estratto dalle lamiere e trasportato all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Cremona. Il camionista, un quarantaduenne del Piacentino, non ha invece riportato ferite. La dinamica di quanto accaduto rimane ora al vaglio dei carabinieri, non essendoci altri testimoni al di là dei due coinvolti rimane da capire cosa sia esattamente accaduto, ovvero se si sia trattato di un sorpasso, oppure l’invasione della corsia opposta sia stata dovuta ad una distrazione o un malore.

Daniele Rscaglio