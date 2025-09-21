La scuola tra gli alberi

Cecilia Daniele
La scuola tra gli alberi
Cremona
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Challenge finita maleAmiche morte incidenteAnnegato a 20 anniGiallo Maurizio RebuzziniSciopero 22 settembreMaltempo in arrivo
Acquista il giornale
CronacaScontri tra ultras prima di Cremonese-Parma: volano calci e pugni, danneggiate auto in sosta in zona stadio
21 set 2025
REDAZIONE CREMONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cremona
  3. Cronaca
  4. Scontri tra ultras prima di Cremonese-Parma: volano calci e pugni, danneggiate auto in sosta in zona stadio

Scontri tra ultras prima di Cremonese-Parma: volano calci e pugni, danneggiate auto in sosta in zona stadio

L'intervento delle forze dell'ordine nei pressi dello Zini. Le forze dell’ordine hanno lanciato lacrimogeni disperdendo i tifosi

Polizia in servizio durante il campionato di serie A (foto di archivio)

Polizia in servizio durante il campionato di serie A (foto di archivio)

Per approfondire:

Cremona, 21 settembre 2025 – Alta tensione nei pressi dello stadio Zini di Cremona, oggi domenica 21 settembre poco prima dell’inizio del match  tra Cremonese e Parma in programma alle 15 nell’ambito della quarta giornata di campionato di Serie A. Prima del fischio d’inizio della partita tra i supporter lombardi e quelli parmigiani c’è stato un contatto – durato alcuni minuti – nelle vicinanze dello stadio dei grigiorossi.

Secondo quanto si è appreso, una cinquantina di ultras in tutto si sono affrontati a calci e pugni, sono stati divelti cartelli presumibilmente con l'intenzione di usare le aste come bastoni e diverse auto in sosta sono state danneggiate. L'intervento delle forze dell'ordine, che hanno lanciato lacrimogeni, ha risolto la situazione disperdendo i tifosi. Al momento non risultano feriti e la situazione è tornata alla normalità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata