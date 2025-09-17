Scontri a Parigi tra ultrà del Psg e dell’Atalanta: 19 tifosi nerazzurri fermati

Scontri a Parigi, nella notte, tra ultrà del Paris St Germain e dell’Atalanta, con un bilancio, stando a quanto riportano i quotidiani parigini, di 19 tifosi nerazzurri fermati dalle gendarmeria francese. Gli incidenti sarebbe scoppiati dopo le 21 di ieri sera nella rue des Lombards, nella zona tra il Forum des Halles e il Centre Pompidou, come riferito da Le Parisien: incidenti in cui le due tifoserie avrebbero agito con volti coperti da passamontagna, affrontandosi con corpi contundenti, fino all’intervento degli agenti parigini in tenuta anti-sommossa. Che avrebbero effettuato i fermi dei facinorosi: si tratta di 19 ultrà atalantini trasferiti nei commissariati del 5° e del 6° Arrondissement per essere identificati e per l’accertamento dei fatti. Le accuse nei confronti di alcuni di loro sarebbero violenza e danneggiamenti.

A seguire l’Atalanta, impegnata questa sera al Parco dei Principi nella prima giornata di Champions League contro i campioni d’Europa del Paris St Germain, ci sono 1184 tifosi, la maggior parte arrivati da Bergamo tra ieri pomeriggio e questa mattina. Negli ultimi anni la tifoseria atalantina non ha mai creato problemi nel corso delle tante trasferte europee disputate anche su campi caldissimi come Zagabria, Liverpool o Marsiglia. L’unico precedente nel marzo 2024 quando alcuni ultrà atalantini si erano scontrati a Lisbona, dopo la sfida contro lo Sporting, con hooligans scozzesi dei Rangers Glasgow, a loro volta presenti nella capitale portoghese per la contemporanea sfida contro il Benfica.