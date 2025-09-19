Furti e sliding doors

Ivan Albarelli
Furti e sliding doors
Cremona
Incidente a Cremona, muore una donna di 85 anni: investita da un'auto e sbalzata in avanti
19 set 2025
REDAZIONE CREMONA
Incidente a Cremona, muore una donna di 85 anni: investita da un’auto e sbalzata in avanti

Lo schianto si è verificato in via Buoso da Dovara. Nulla da fare per l’anziana

Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo

Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo

Cremona, 19 settembre 2025 – Ancora sangue, sulle strade lombarde. Ancora pedoni vittime di incidenti stradali. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato questa mattina a Cremona, in via Buoso da Dovara, all’altezza del civico 8. 

Poco prima delle 11 un’auto ha investito una donna di 85 anni. L’impatto ha fatto sbalzare l'anziana, che è rovinata a terra. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: automedica, ambulanza e forze dell’ordine. Per l'85enne però non c’è stato nulla da fare, è stato constato il decesso sul posto. Illesa, ma portata comunque in ospedale a Cremona per accertamenti, la conducente della vettura. 

Ieri mattina, a Milano, un uomo di 71 anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato travolto sulle strisce pedonali in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino. 

