Torna a rombare il Motorfestival. Adulti e bimbi all’aviosuperficie

DOVERA (Cremona)Signori si vola. Ma anche si viaggia, l’importante è avere un motore. E questa importanza sarà sottolineata dalla seconda edizione di una festa molto particolare. A Dovera, all’aviosuperficie da dove decollano e atterrano aerei ultraleggeri, domenica sarà la giornata del Motorfestival, cioè dei motori, meccanismi complessi che hanno permesso all’uomo di rivoluzionare i trasporti, rendendoli estremamente più veloci e sicuri.

Dalle 10 all’aviosuperficie intitolata a John Fitzgerald Kennedy sarà possibile vedere esposizioni di ogni tipo di macchine a motore, un’intera giornata nella quale saranno esposti aerei, elicotteri, deltaplani, paramotori, camion, moto, scooter, Vespe, droni, modellini e tanto altro, il tutto corroborato da spettacolari sfilate lungo la pista di decollo e atterraggio dove si alterneranno gli ultraleggeri condotti da piloti e appassionati.

Il tutto accompagnato da buona musica, stand gastronomici e con la presenza di aree dedicate al ristoro. La manifestazione non mancherà di interessare gli appassionati del volo, ma non solo perché permetterà di avvicinare a questa realtà anche chi non ha esperienze specifiche. E c’è ancora posto per chi volesse partecipare come espositore: basta telefonare al 3921717564.

Un appuntamento pensato per tutti, grandi e piccini, appassionati e neofiti che prenderà per mano tutti, accompagnandoli… tra le nuvole.

PG. R.