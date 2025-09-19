Luciana Cibolini investita e uccisa a Cremona davanti al marito: la famiglia aveva perso da poco il figlio

CREMONA – Tragico investimento ieri in via Buoso Da Dovara. Luciana Cibolini, 83 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da una vettura che procedeva lungo la strada. L’incidente si è verificato intorno alle 11. Luciana, a quanto sembra da una prima ricostruzione, era scesa dalla vettura condotta dal marito, proveniente da via Giuseppina. La donna si doveva recare dalla sua parrucchiera di fiducia, l’auto del marito si era fermata davanti al negozio, dall’altra parte della strada. Un appuntamento consueto quello della parrucchiera, come tutti i venerdì.

Luciana Cibolini ha attraversato la strada, camminando aiutandosi con il bastone, ma in quel momento stava sopraggiungendo una Punto bianca condotta da una donna anziana. L’impatto è stato violento, sebbene la vettura procedesse a velocità moderata. Il marito è subito ripartito e ha saputo della tragedia mentre si trovava al Cup dell’ospedale Maggiore per prenotare una visita. Sarebbe tornato più tardi a riprendere la donna.

In pochi minuti sul posto sono scattati i soccorsi con l’intervento del personale del 118 di Cremona. Subito le condizioni dell’83enne sono apparse gravissime, il medico e gli infermieri del 118 hanno tentato alcune manovre per rianimare la donna, ma purtroppo le lesioni riportate a seguito dello scontro erano troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cremona per i rilievi di legge. Via Buoso da Dovara è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni dei sanitari che degli operatori della Locale. L’incidente ha creato grande sgomento tra i tanti presenti: a quell’ora tutti gli esercizi sono aperti e stanno lavorando, inoltre via Buoso da Dovara è una strada molto frequentata. La conducente della Punto che ha investito Luciana Cibolini, visibilmente sconvolta da quanto accaduto, è stata poi accompagnata in ospedale in codice verde. Luciana Cibolini dopo l’impiego alla Standa nel reparto abbigliamento, aveva aperto una merceria in via Santa Maria in Betlem. Ora viveva con il marito (operaio in pensione dell’Ocrim) in via Manini a Cremona, da poche settimane era rientrata dalle vacanze in montagna. La famiglia aveva vissuto cinque anni fa la tragedia della perdita del figlio. La salma è stata portata all’obitorio dell’Ospedale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.