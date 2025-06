Rogo in un’azienda di trasporti. L’ipotesi dolo è la più accreditata

Incendio nella notte nell’area di un’azienda di trasporti attualmente chiusa, nella zona industriale di Quintano. L’allarme è stato dato intorno alle 23.30 di giovedì da alcuni vicini che hanno visto alte fiamme svilupparsi dal cortile dell’azienda. Sono arrivati i vigili del fuoco di Crema, seguiti a breve dai colleghi di Treviglio. Il quadro che si è presentato ai vigili del fuoco era impegnativo. Le fiamme altissime e la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza nonostante il buio avevano aggredito i mezzi, nel cortile della ditta di trasporti. I pompieri hanno cominciato a spegnere il fuoco per limitare i danni da subito, ma il loro lavoro è andato avanti per oltre tre ore prima che l’incendio fosse completamente debellato.

Al termine del rogo i pompieri hanno constatato che il fuoco aveva distrutto due autobus dismessi e due autoarticolati ancora in attività. Sono poi cominciate le ricerche delle cause scatenanti l’incendio e qui sono stati chiamati i carabinieri perché qualcosa non tornava. Bocche cucite, ma si è saputo che l’ipotesi più accreditata è quella dell’incendio doloso. Da un primo sopralluogo effettuato nella notte i vigili del fuoco hanno stabilito che il fuoco è partito dall’interno di uno di due pullman dismessi, poi le fiamme si sono propagate molto rapidamente all’altro pullman e ai due camion parcheggiati lì vicino. Un secondo sopralluogo dei vigili del fuoco è stato eseguito nella giornata di ieri, sempre con i carabinieri presenti: confermati i dubbi sul dolo. L’area esterna alla ditta di trasporti è stata subito messa sotto sequestro e nessuno può toccare nulla fino a nuovo ordine.

Le ricerche dei vigili del fuoco sono volte a trovare l’innesco che ha dato origine all’incendio, che si ritiene di stabilire possa trovarsi all’interno del primo pullman da dove sono partite le fiamme. Ma non è escluso che si possano trovare inneschi anche sugli altri tre mezzi bruciati. Oggi potrebbero essere sciolti i dubbi e partire le indagini. Sono già state controllate le immagini delle telecamere e dei varchi.

P.G.R.