Trovato l’autista. Lo scuolabus può ripartire

CASALETTO VAPRIO (Cremona)

Con il nuovo anno scolastico ripartirà il servizio scuolabus da Casaletto Vaprio e Cremosano per la scuola media di Trescore e ritorno, interrotto il 1° febbraio scorso a causa della richiesta di trasferimento dell’autista in un altro comune e dell’avvenuto trasferimento. Dopo questo episodio il Comune ha emesso un bando di assunzione e poi ha ricevuto le domande e fatto sostenere gli esami agli aspiranti al posto. La procedura del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un nuovo dipendente prevedeva che, oltre a ricoprire il ruolo di operaio e messo, avrebbe dovuto avere l’abilitazione per guidare lo scuolabus, veicolo che l’ente con sede in piazza Maggiore ha in comproprietà con il Comune di Cremosano. Il primo classificato in graduatoria ha rinunciato, il secondo ha accettato il posto e prenderà servizio a partire dal 14 luglio prossimo. "Da settembre si riparte – annuncia la sindaco Ilaria Dioli – e il nostro nuovo dipendente farà servizio sia per Casaletto Vaprio, sia per Cremosano". "Confermo – precisa Marco Fornaroli, sindaco di Cremosano – che il servizio riprenderà e che dalla prossima settimana apriremo le iscrizioni". Pier Giorgio Ruggeri