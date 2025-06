Fanno saltare il bancomat, scoppia un rogo

Assalto al bancomat Intesa di piazza Risorgimento. Un boato ha svegliato i residenti intorno alle 3.30, subito seguito dalle fiamme. Ancora tutto da chiarire l’accaduto e se si sia trattato di un reale tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Cremona e gli agenti della Squadra Volante. I pompieri nel giro di pochi minuti sono riusciti ad avere ragione delle fiamme. In piazza Risorgimento anche i poliziotti della Scientifica, che hanno svolto i rilievi. Importanti elementi potrebbero emergere anche dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere presenti in zona. L’assalto è avvenuto a pochi giorni dalla chiusura definitiva della filiale. Alcune settimane fa un altro assalto a un bancomat, a Cicognolo, era stato sventato dal pronto intervento dei carabinieri che avevano ingaggiato un lungo inseguimento con i malviventi.