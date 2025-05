Negozi e locali nelle Casematte: il sogno è realtà

PIZZIGHETTONE (Cremona)Le Casematte diventeranno il cuore commerciale del centro. Un sogno che diventa realtà come il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi ha definito l’intervento in corso in pieno centro e riguardante le Casematte lato nord. "Si tratta di un’opera di rigenerazione urbana il cui primo lotto, riguardante la copertura e i sottoservizi, sta per essere concluso dopo che avremo predisposto le operazioni di ripristino degli impianti elettrico e di areazione" spiega il primo cittadino. Le Casematte si trasformeranno in negozi, ristoranti, attività. "Ci sono sette soggetti privati che hanno prenotato le otto casematte - sottolinea Moggi - mentre le altre saranno lasciate così come sono attualmente, al netto di una che rimarrà come prigione, per vedere la differenza rispetto ad ora".

Questo primo lotto prevede il rifacimento di 190 metri di tetto, suddiviso in tre fasi, ciascuna da sessanta metri. Dopo la copertura, i lavori proseguiranno all’interno delle casematte, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’intero complesso con un contributo complessivo di oltre quattro milioni di euro. La Giunta comunale ha approvato la partecipazione ad un bando Cariplo “Luoghi da rigenerare” e tentare di recuperare la decima casamatta, quella del teatro che è pure la più grande che c’è". I lavori dovrebbero concludersi nella primavera del prossimo anno e sono destinati a cambiare realmente il volto di questa parte del centro storico. Inoltre, nel corso dell’ultima edizione dell’iniziativa “Tre giorni in piazza“ si è tenuto anche un convegno dedicato proprio a questo processo di recupero e rigenerazione delle mura.

Daniele Rescaglio