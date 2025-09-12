Un tesoro in soffitta

Enrico Camanzi
Un tesoro in soffitta
Cremona
CronacaCremona, manganelli e tirapugni in auto: due ragazzi denunciati
12 set 2025
D.R.
Cronaca
Cremona, manganelli e tirapugni in auto: due ragazzi denunciati

Le armi sono spuntate durante un controllo lungo la provinciale 33: i bastoni erano sotto i sedili di conducente e passeggero, pronti all’uso

I manganelli e i tirapugni sequestrati

I manganelli e i tirapugni sequestrati

Per approfondire:

Gabbioneta Binanuova, 12 settembre – Manganelli e tirapugni. Due giovani, 24 e 20 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Ostiano con l’accusa di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I militari, nella tarda serata di giovedì, durante un controllo lungo la SP 33 a Gabbioneta Binanuova, hanno fermato un’autovettura con a bordo i due giovani. Durante le fasi del controllo i carabinieri hanno notato, sotto il sedile del conducente, spuntare un oggetto molto simile ad una mazza o comunque uno strumento atto ad offendere. Di conseguenza, i militari hanno deciso di perquisire i ragazzi e l’autovettura, rinvenendo così due bastoni in gomma costruiti artigianalmente, uno nascosto appunto sotto il sedile del conducente e l’altro invece sotto il sedile del passeggero.

Inoltre, la perquisizione ha permesso anche di rinvenire, occultato nel cassetto porta oggetti, un tirapugni con estremità a punta. Pertanto, i due sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro

